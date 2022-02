Dierenbeul gooit hond levend in waterput in Varsenare

Een onbekende dierenbeul heeft een tien maanden oude hond levend in een waterput in Varsenare gegooid. Daarbij werd een waterpomp aan het dier vastgemaakt. Het was een aannemer die de gruwelijke ontdekking dinsdagmorgen deed. “Echt luguber”, zegt hij. “Als hondenliefhebbers zijn we hier niet goed van.”

Een dode hond. Vastgebonden met de leiband aan een waterpomp. En met de speld van zijn harnas nog eens aan de pomp vastgeklikt. Zo trof Gino Meuleman (57), een aannemer uit Koekelare, dinsdagmorgen een dode hond in een waterput op een werf in Varsenare. Hij viste het dier samen met zijn zonen op, maar alle hulp kwam te laat.

“We hoopten aanvankelijk dat ze nog zou leven. Maar dat was ijdele hoop”, zegt hij. “Iemand had het dier doelbewust vastgemaakt en verzwaard met ballast. Echt een gruwelijke daad.”

Werken

Gino en zijn zonen runnen samen een bedrijfje dat chapewerken uitvoert. Ze werden dinsdagmorgen op een werf in de Smissebeekstraat in Varsenare verwacht. Toen ze water uit de regenput wilden halen, deden ze de ontdekking.

“De pomp ging in storing. Blijkbaar was de waterslang van de pomp gekomen”, zegt Gino. “Dus we keken dieper in de put en troffen toen de hond aan. Zowel ik als mijn zonen zijn hondenliefhebbers. Dit is bij ons dan ook binnengekomen. Vooral omdat duidelijk was dat dit geen ongeval was. Iemand heeft die hond doelbewust vastgemaakt en in die waterput gegooid.”

De aannemer verwittigde de politie en die kwam dinsdagmorgen de nodige vaststellingen doen. “Wij hebben een proces-verbaal opgesteld”, zegt Annemie Wittesaele, de woordvoerster van de lokale politiezone Kouter. “Het spreekt voor zich dat we dit nader zullen onderzoeken. Maar dieper kan ik daar momenteel niet op ingaan.”

Geadopteerde hond

Het baasje van de hond werd al snel opgespoord en gevonden, mede door haar oproep op sociale media. Katrin Verlende (54) zakte meteen vanuit Gent naar Varsenare af toen ze het slechte nieuws vernam. “Ik was maandagavond in Varsenare gaan werken en had Olympia meegenomen”, zegt ze. “We gingen nog even naar een voetbaltraining kijken, maar Olympia werd plots opgeschrikt door een bal. Ze vluchtte weg en trok mij onderuit.”

Katrin zocht nog naar haar hond tot middernacht, maar moest het dan helaas opgeven. “Ik had haar pas twee dagen. Ik had haar uit Spanje geadopteerd en was haar zaterdag in Utrecht gaan ophalen. Olympia was ongelofelijk lief en onderdanig.” Haar overlijden komt bij Katrin dan ook heel hard aan. “Ik ben gaan kijken, maar ben op een afstandje gebleven. Ik heb de hele nacht allerhande scenario’s bedacht, maar dit was er geen van. Ik begrijp niet dat er mensen bestaan die zoiets kunnen doen. Ik durf er zelfs niet over na te denken.” (TL)