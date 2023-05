Dierenasielen in Oostende en Zwevegem bereiken maximumcapaciteit: “De situatie was nog nooit zo erg als nu”

Het dierenasiel Het Blauwe Kruis in Oostende is ongerust over de grote instroom van dieren. “Voor het tweede jaar op rij hebben we nu al onze maximumcapaciteit bereikt. En dan moet de traditionele piek van de zomerperiode nog komen”, vertelt Fabrice Goffin, voorzitter van de Raad van Bestuur. Ook in het dierenasiel vzw De Leiestreek in Zwevegem is er geen plaats meer vrij. “En steeds minder mensen willen een diertje adopteren. Als het zo doorgaat, zullen we in de zomer een opnamestop moeten doen.”

Vandaag verzorgt het Blauwe Kruis in Oostende maar liefst 61 katten en 31 honden. “Er zijn nog maar drie plaatsen over, we zitten aan zo goed als onze maximumcapaciteit. Afgelopen week kwamen elke dag vragen binnen voor opvang plaatsjes. “Teveel mensen zien huisdieren als een object of hebbedingetje. En daar zijn de dieren zelf helaas het grootste slachtoffer van”, zegt voorzitter Fabrice Goffin.

“Bij ons is er momenteel ook geen enkel van de 45 hokken meer vrij. Bijna iedere dag komen er twee à drie mensen bij ons aankloppen dat ze hun hond willen wegdoen”, vult veerle Debaillie van het dierenasiel in Zwevegem aan.

Tot drie keer meer aanvragen dan voor corona

De eerste vier maanden van 2023 kreeg het Blauwe Kruis al een absoluut record van aanvragen voor het afstaan van een hond. “Dit jaar waren het er al 78. We ontvangen vandaag tot drie keer meer aanvragen dan voor de coronacrisis”, gaat Fabrice verder. “We dachten eerst dat mensen op het einde van corona vlugger hun dieren wilden weg doen, omdat ze dan opnieuw van alles konden doen. Maar dit jaar zonder enige invloed van corona zien we opnieuw een toename.”

“Daardoor zitten we nu in Oostende nu zo goed als aan maximumcapaciteit en dat al voor de piekperiode van de zomer. In de zomer vertrekken mensen op reis of maken ze nieuwe plannen en dan past een huisdier daar soms niet bij. Daarom zetten we met onze organisatie volop in op adoptie.”

“We krijgen vandaag tot drie keer meer aanvragen van mensen die hun hond willen afstaan dan voor corona”

Maar het aantal aanvragen voor adoptie is teruggevallen. “Vroeger was dat een vijftal per dag, nu ongeveer vijf per week. Als het zo verder gaat, zullen we in de zomer een opnamestop moeten doen. En dan bestaat het risico dat dieren gedumpt worden langs de weg, mishandeld worden of misschien zelfs een spuitje zullen krijgen.”

Ook in Zwevegem is het aantal adopties het afgelopen jaar verminderd. “Exact een jaar geleden zagen we dat aantal afnemen. In september kregen we dan amper aanvragen voor adoptie binnen door de energiecrisis. Als mensen zich zorgen maken dat ze hun energiefactuur niet zullen kunnen betalen, zullen ze dan geen dier adopteren. In 2023 kwam dat dan weer langzaam aan op gang. Maar nu we richting het verlof gaan, neemt dat terug af. De wachtlijsten blijven aanslepen. Ik doe dit al 35 jaar en zo erg heb ik het nog nooit gezien. Dit kan niet blijven duren.”

Adopt, don’t shop

Een van de oorzaken volgens beide dierenasielen is de manier waarop mensen naar dieren kijken. “Mensen moeten er eerst echt over nadenken voor ze een dier in huis nemen. Het is geen voorwerp dat je koopt, maar een dier dat tijd en liefde vraagt. Er zijn ook duidelijke regels nodig voor het houden van huisdieren. Zo zou het bijvoorbeeld goed zijn om mensen waar er ooit mishandeling van dieren werd vastgesteld hier op aan te spreken of door broodfokkers strenger aan te pakken”, stelt Fabrice.

“Mensen zouden overal een bedenktijd van drie dagen moeten krijgen voor ze een dier in huis nemen”

“De dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid heeft een werkgroep opgericht om samen met verschillende organisaties te kijken wat er kan gedaan worden. Een dier mag geen impulsaankoop zijn. Bij een asiel krijg je drie dagen bedenktijd, voor je het dier echt kan meenemen. Zo zou het overal moeten zijn. En specifiek voor honden moeten mensen zich ook beter informeren over welk soort hond ze in huis nemen en of die wel past bij hen. Want als dat niet zo is, komt die hond helaas later vaak toch bij ons in het asiel terecht”, besluit Veerle.