Dierenasiel vindt maar geen thuis voor enthousiaste Bolt (1,5): “We begrijpen er niks van”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. Zij zoeken een thuis voor Bolt (1.5), een energieke kruising van verschillende rassen die zijn naam niet gestolen heeft.

Bolt kwam in het asiel terecht toen hij amper een paar maanden oud was. Hij kende geen goede start in het leven, maar ontpopte zich meteen tot dé favoriet van de vrijwilligers in het dierenasiel. “We snappen echt niet waarom er nooit iemand interesse in hem toont”, vertelt coördinator Melissa Lust.

“Net zoals zijn naamgenoot Usain Bolt trekt hij graag een sprintje. Hij kan in zijn enthousiasme soms wat onstuimig zijn, maar heeft echt een hart van goud. Hij blaft weinig en wordt dolgraag geaaid op zijn buik. Hij speelt en wandelt graag. Bij voorkeur elke keer hetzelfde toertje. Hij trekt bijna nooit aan de lijn.”

Komiek

Bolt is ook de komiek van het asiel. “Met zijn grappige oren en slungelige poten haalt hij soms gekke toeren uit en dan liggen we gegarandeerd in een deuk”, lacht Melissa. “We zoeken een thuis voor Bolt waar het rustig is. Zonder al te veel prikkels. Bij mensen die tijd maken voor hem en die een grote tuin hebben waar hij lekker mag rennen.” Bolt wordt niet geplaatst bij katten of kleine kinderen.