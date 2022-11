Dierenasiel Poezewoef zoekt vrijwilligers

Dierenasiel Poezewoef in Poperinge is op zoek naar wandelaars en vrijwilligers voor het poetsen van hondenkennels.

Wandelaars gaan op stap met de honden. Vanaf 18 jaar kan je je aanmelden als wandelaar. “Ben je een hondenliefhebber en heb je ervaring met (grote) honden? Is wandelen jouw ding en wil je dit regelmatig komen doen? Kom dan langs, stuur ons een berichtje of mail”, laat Poezewoef weten op Facebook. Dierenasiel Poezewoef opende in 2018 en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op.

Naast wandelaars is het dierenasiel ook op zoek naar vrijwilligers voor het poetsen van hondenkennels. Hiervoor moet je ouder dan 16 jaar zijn. “Hou je van honden? Wil je op regelmatige basis en het liefst op vaste dag(en) komen helpen met het poetsen van de kennels? Het poetsen gebeurt telkens ‘s ochtends vanaf ongeveer 9 uur.” Interesse om aan de slag te gaan als wandelaar of vrijwilliger? Dan kan je langsgaan tijdens de openingsuren van het asiel, stuur een bericht via Messenger of mail naar info@dierenasielpoezewoef.be. (LBR)