Dierenasiel Poezewoef neemt afscheid van zeven gedumpte kittens: “Castreer of steriliseer je kat”

Dierenasiel Poezewoef uit Poperinge werd dit weekend opgetrommeld door de politie na het vinden van een nestje kittens. De zeven jonge diertjes werden vlak na de geboorte weggerukt van de moederpoes en gedumpt in een plastieken zak in een gracht. “De kittens hadden geen schijn van kans”, zegt Joceline Mahieu van Dierenasiel Poezewoef.

“Dit weekend werden wij gecontacteerd door de politie in verband met een nestje kittens. Meteen bij aankomst in het asiel werden vrijwilligers en opvanggezinnen opgetrommeld om de kleintjes op te warmen en te voeden”, zegt Joceline Mahieu van Dierenasiel Poezewoef. Het dierenasiel opende in 2018 de deuren langs de Ouderdomseweg 9C in Poperinge en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op.

“Het onbegrip, de verbazing en het verdriet was enorm groot wanneer we de kleintjes aantroffen. Het kansloos zevental werd harteloos gedumpt in een plastieken zak en in de gracht gedumpt. Een voorbijganger merkte de kittens op en contacteerde politie. De kleintjes waren nog nat en werden dus meteen na de geboorte weggerukt van de moederpoes. Ook voor de moederpoes moest dit een verschrikkelijke gebeurtenis zijn. Waarschijnlijk is zij nog steeds op zoek naar haar kroost”, vertelt Joceline. “De kittens waren nog geen 24 uur oud en de kans dat de kittens de eerste melk hadden gedronken was zeer klein. Je moet veel geluk hebben om zo’n kittens erdoor te krijgen.”

Ongeloof

Vrijwilligster Darcy Pyraert nam de kittens binnen in het dierenasiel en contacteerde twee pleeggezinnen die ervaring hadden om borelingen met de papfles eten te geven. “Toen ik de doos met kittens zag, waren we vooral vol ongeloof en kwaadheid. Ze waren nog nat en de navelstreng hing er nog aan. Hun temperatuur was enorm gezakt. Ze voelden toen al enorm koud aan. We zijn met zes vrijwilligers onmiddellijk begonnen met de kittens proberen op te warmen via dekens, doeken, warmtekussens, lichaamstemperatuur… Maar we beseften toen al dat we er zouden verliezen”, zegt Darcy.

© Dierenasiel Poezewoef

“De kittens kregen de kans niet om de antistoffen uit de moedermelk op te nemen en ook hun lage lichaamstemperatuur maakte de kans op overleving miniem. Eentje had de rit naar het asiel jammer genoeg niet overleefd. De goede zorgen van de pleeggezinnen mochten niet baten. Zondagmorgen kregen we het bericht dat geen enkel kitten het heeft gehaald”, vult Joceline aan.

“We zijn heel erg teleurgesteld dat er nog steeds zo’n praktijken gebeuren. Er zijn zoveel instanties die kunnen helpen, maar de mensen luisteren niet. Die beestjes hebben geen kans gehad en daardoor zijn we ook verdrietig. Wij hebben vooral alles gedaan wat we konden en vinden het jammer hoe het gelopen is. We willen de mensen zoveel mogelijk wakker schudden dat dit echt niet kan”, zegt Darcy.

Steriliseren

“Waarom doet iemand zoiets? Uit gemakzucht en financiële redenen besluiten mensen om hun kat niet te laten steriliseren of castreren. Onze vrijwilligers en pleeggezinnen lieten alles vallen om de kittens een kans te geven. Dat ging gepaard met weinig slaap om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat ze het niet halen. Dat brengt heel wat frustratie en onmacht met zich mee. Vind je een nestje of heeft je eigen kat toch een nest? Wij zijn er om jullie verder te helpen. Er zijn altijd andere en betere oplossingen. Daarnaast willen we ook benadrukken: castreer of steriliseer je kat, zo vermijden we deze situaties”, vult Joceline aan.

“De kittens die we normaal binnenkrijgen zijn vijf à zes weken oud. Het zijn kittens die afstand durven nemen van de moederpoes en op wandel gaan. Ze worden zo gevonden door mensen of in sommige gevallen worden ze ook gedumpt. Het is opvallend dat er meer en meer borelingen worden gedumpt. Ook zwangere poezen worden alsmaar meer gedumpt. Een dier kost geld, dat is nu eenmaal zo. Sommige mensen zijn heel nonchalant geworden als het gaat om hun huisdier gaat.”