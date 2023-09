Dierenasiel Poezewoef is volzet: “Geen plaats meer voor honden, katten of kittens”

Dierenasiel Poezewoef is volzet. Zowel bij de honden als de katten en kittens kunnen geen nieuwe dieren meer opgenomen worden. “Denk goed na vooraleer je een dier in huis neemt zodat het niet in het asiel belandt”, klinkt het bij dierenasiel Poezewoef.

“Momenteel hebben we twee honden in overtal, dus we zijn meer dan volzet. We hebben al alternatieven moeten zoeken om toch alle honden een geschikte opvangplaats te kunnen geven. Er zijn drie honden van twee inbeslagnames, waar we dus geen vat op hadden”, duiden Joceline Mahieu en Lies Vandevelde van dierenasiel Poezewoef.

“We hebben meer dan 120 katten en kittens in ons bestand, waarbij 120 voor ons het limiet is. We hebben in het asiel de ziekenboeg moeten omzetten naar extra kattenverblijf en onze opvanggezinnen geven ook aan dat ze aan hun grens zitten qua opvangcapaciteit. Deze opvanggezinnen zijn al maanden dag in dag uit katten aan het opvangen aan de lopende band. De medewerkers en vrijwilligers die we hebben moeten we koesteren.”

Wachtlijst

Dierenasiel Poezewoef opende in 2018 en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op. “In het verleden is het nog wel eens gebeurd dat we volzet waren, maar niet voor honden, katten en kittens tegelijk. Meestal enkel bij de honden. Vorige jaar ook een korte periode bij de volwassen katten”, zegt Joceline.

“Als er nu contact wordt opgenomen in verband met dieren die opvang nodig hebben, proberen we deze mensen zoveel mogelijk door te verwijzen naar andere opvangmogelijkheden of als het kan nog even wachten en werken we met een wachtlijst”, vult Lies aan.

Het niet steriel maken van katten is een mogelijke reden van het overvloed aan op te vangen katten. “Het steriel maken is nochtans verplicht. Het grootste deel van de katten in het asiel zijn vondelingen. Het is overduidelijk dat ze een thuis gekend hebben door hun lief en sociaal gedrag. Veel van deze dieren vinden hun thuis niet terug doordat ze niet gechipt zijn. Er wordt ook nog te veel gedumpt”, klinkt het bij Joceline en Lies. “De kittens zijn dan weer het resultaat van niet steriel maken van volwassen dieren. Kittens worden gedumpt in zakken en dozen langs de weg, in het bos…”

Engagement

“Bij honden zien we dan weer vaak dat mensen een pup adopteren zonder echt stil te staan bij de gevolgen van het hebben van een hond. Ze onderschatten het hebben van een hond en zijn niet of te weinig op de hoogte van de kostprijs, de opvoeding, de tijd die nodig is… Op vakantie gaan is niet vanzelfsprekend als je geen opvang hebt, een hond kan je tuin verbouwen, een hond kan storend gedrag vertonen als ze blaffen of verlatingsangst hebben. Een hond is een engagement van vele jaren, vraagt veel tijd zorg en energie.”

Extra handen

Momenteel is Poezewoef op zoek naar extra handen voor het poetsen, vooral tijdens het weekend, en extra wandelaars. “Elke vrijwilliger zet een tandje bij momenteel, maar het vraagt veel inspanning, en wat aflossing zou zeker welgekomen zijn. Naast het wandelen en poetsen zijn wij ook altijd tevreden met voeding voor hond en kat. Waar wij momenteel heel veel nood aan hebben is kattenbakvulling. Net zoals de meeste zaken, schiet ook dit de lucht in qua prijzen. Met een overvol asiel is het vanzelfsprekend dat onze voorraad kattenbakvulling heel snel slinkt”, aldus Lies.

Tijdelijke opvangplekken voor kittens zijn ook meer dan welkom. “Iedereen met tijd en ruimte om kittens op te vangen en voor te zorgen, mogen zich aanmelden. Het vraagt ook een inspanning om de katjes op te volgen, te wegen, er mee naar de dierenarts te gaan en er dagelijks mee te spelen en te knuffelen. Sommige kittens hebben door hun mindere start extra zorgen nodig. Alle kosten worden vergoed door het asiel. Sommige kittens hebben nog flesvoeding nodig. Hiervoor moet je een periode ’s nachts opstaan om ze te voeden.”

Chippen

“We willen de eigenaars van dieren echt vragen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun katten steriel te maken en te laten chippen. Denk ook goed na vooraleer je een hond in huis neemt zodat het dier niet in het asiel belandt.

De vierjarige viervoeter Dora vierde onlangs haar eerste verjaardag, want ze verblijft in Poezewoef sinds 1 september 2022. Ze is afkomstig uit Roemenië. “Dora heeft nood aan een rustige thuis met veel structuur. Ze is een ideale waakhond.”