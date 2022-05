Dierenasiel de Leiestreek zoekt opvanggezinnen voor kittens: “Het is veel werk, maar je haalt er voldoening uit”

Nu de lente in het land is, start voor dierenasiel De Leiestreek uit Zwevegem opnieuw een moeilijke zoektocht. De komende maanden verwachten vrijwilligers een toevloed van ongeveer 400 jonge katjes. “Een groot deel daarvan heeft elk uur van de dag verzorging nodig, daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe opvanggezinnen”, aldus Nele Vandenbulcke, medewerker van het asiel.

Enkele maanden geleden riepen medewerkers van dierenasiel De Leiestreek nog op tot het sneller melden van zwerfkatten, zodat die gevangen en gesteriliseerd konden worden. Met goede redenen, want vorige zomer werden ze overspoeld door maar liefst 400 katten.

“En die diertjes krijgen vaak amper de kans op leven, want ze komen hier doodziek of half wild binnen”, aldus Veerle Debaillie, verantwoordelijke van het asiel. “Maar we willen hen natuurlijk de beste kansen geven. Alleen is 400 papflessen opwarmen een onbegonnen taak voor onze vrijwilligers, daarom gaan we op zoek naar opvanggezinnen”, aldus Veerle.

“We zoeken gezinnen waar de allerkleinste papfleskittens terechtkunnen, die nog niet zelfstandig kunnen eten en gezinnen die een moederkat met kittens kunnen opvangen”, vult Nele aan. Hoe dringend hun oproep ook is, Veerle en Nele benadrukken dat je de beslissing om opvanggezin te worden, niet licht mag nemen. Het is een heel engagement waar verschillende voorwaarden aan verbonden zijn.

“Je engageert je voor een periode vanaf twaalf weken. Het asiel staat in voor de benodigdheden, zoals eten, kattenzand, speeltjes, medische zorgen en advies. Idealiter heb je geen andere huisdieren in huis of vang je de kittens op in een aparte ruimte. Bovendien moet je het grootste deel van de tijd thuis zijn. De kleinste kittens hebben om de drie uur een flesje nodig, ook ‘s nachts”, somt Nele op.

“Een weekendje weg zit er dan niet in. Verder vragen we ook om een rustige thuissituatie. Stress is immers niet goed voor de diertjes. En het akkoord van een eventuele huisbaas. Tot slot moet je ook zelf over de middelen beschikken om je te verplaatsen naar het asiel en de dierenarts”, besluit Nele.

“Een hele boterham, maar oh zo lonend als je die lieve kattensnoeten dan naar een nieuw baasje ziet verhuizen”, aldus Veerle.