Dierenasiel de Leiestreek in Zwevegem krijgt hulp bij energiefactuur

Vlaams Dierenminister Ben Weyts steunt Dierenasiel de Leiestreek in Zwevegem met een eenmalige energiesteun van € 7.364. “Niet enkel gezinnen en bedrijven werden geconfronteerd met een fors gestegen energiefactuur”, zegt Weyts. “De dierenasielen krijgen nu een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen van de afgelopen maanden, zodat ze hun goede werk kunnen verderzetten.”

Tot voor kort kregen dierenasielen helemaal géén structurele steun vanuit de overheid. In 2020 kwam daar onder Vlaams minister van Dierenwelzijn Weyts verandering in. Ondertussen kunnen de asielen rekenen op structurele financiële steun van Vlaanderen. Daarbovenop wou Weyts een eenmalige extra inspanning doen specifiek voor de fors gestegen energiefacturen.

Dierenminister Weyts heeft nu 663.000 euro uitgekeerd aan de dierenasielen om te helpen met hun hoge energiefactuur. Het concrete bedrag dat zal worden uitbetaald aan de dierenasielen is afhankelijk van de grootte van het asiel, en dus van het energieverbruik en de gemaakte kosten. Voor Dierenasiel de Leiestreek in Zwevegem gaat het over een bedrag van € 7.364 euro.

Duw in de rug

“Dierenasielen doen fantastisch werk, dus we willen hen letterlijk en figuurlijk niet in de kou laten staan”, zegt Vlaams minister Weyts. “De medewerkers en vrijwilligers voorkomen en verhelpen veel dierenleed. We mogen hen ook niet vergeten wanneer de energiefactuur aankomt.”

In Zwevegem kan dierenasiel de Leiestreek rekenen op 7.364 euro ondersteuning. “Een meer dan welgekomen duw in de rug voor deze helden. Want spijtig genoeg komen er nog steeds veel te veel dieren in het asiel terecht. Adopt, don’t shop!”, zo besluit N-VA-bestuurslid Isabelle Corbet.