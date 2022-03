Dierenasiel De Knuffelpootjes vreest overrompeling bij start kittenseizoen: “Zetten ons schrap voor een tsunami”

De hokken zitten nu al overvol, en dan moet de drukste periode nog beginnen. Bij het gemeentelijk dierenasiel De Knuffelpootjes is het alvast alvast alle hens aan dek en worden ze geconfronteerd met het nijpend tekort aan opvanggezinnen. “We houden ons hart al vast voor de vakantie die volgende week start”, zucht Brenda Devos (41).

“Helpen met het kuisen van de hokken, de opvangbakken gaan controleren of een kitten sociaal maken? Kies maar, wat zou je willen doen?” Vrijwilligers zijn al jaar en dag erg gegeerd goed bij zowat iedere organisatie, maar het Meense dierenasiel De Knuffelpootjes vreest nu reeds voor de situatie tegenover dewelke ze aankijken. Brenda, die dagelijks aan het roer staat van het asiel, stuurt dan ook een noodkreet de wereld in.

“Op dit moment kunnen we het nog net bolwerken met de vrijwilligers die we hebben, maar we zetten ons schrap voor een tsunami zonder gelijke”, zucht ze. “Onze hondenhokken zitten bomvol en we hebben nog plaats voor maximaal twee nieuwe dieren”, gaat ze verder. “Bij de katten en kittens vrezen we een overrompeling. We beschikken over zes opvangbakken een op dit moment zijn ze allemaal uitgezet. Het kittenseizoen gaat beginnen en de eerste kleine diertjes vonden hun weg al naar ons asiel. Het staat dus buiten twijfel dat we een erg intensief jaar zullen beleven en vooral heel wat helpende handen zullen ontbreken.”

Gratis kittens

Brenda wijst meteen in de richting van het zwerfkattenprobleem, dat ze zonder aarzelen vergelijkt met het dweilen met een open kraan. “Hoewel het verplicht is om katten vandaag de dag te laten steriliseren en te laten chippen, is het voor ons al een overwinning als we überhaupt een gechipte kat vinden”, klinkt het.

We gaan een intensief jaar tegemoet, helpende handen zijn hier meer dan welkom

“Zelfs als je een slechts een tiental zwerfkatten hebt rondlopen, dan is er een probleem en het keert jaar op jaar terug. Ook het voortdurend aanbieden van gratis kittens op verschillende websites is een euvel waar we niet van af raken. Mensen geven kittens gratis weg, maar zijn dus niet bereid om de nodige kosten te maken. Die gratis kittens gaan op hun beurt ook weer kittens maken en uiteindelijk komen er sneller zwerfkatten bij dan wij ze kunnen opvangen.”

Overdosis aan werk

De pasgeboren katten vormen an sich geen probleem, hun opvoeding dan weer des te meer. “Zwerfkatten hebben vaak erg weinig sociale vaardigheden en zijn erg moeilijk te plaatsen”, verklaart Brenda. “Het is daarom cruciaal dat we de kittens, nadat we ze hebben gevangen, zo sociaal mogelijk maken. Helaas hebben we jaar na jaar minder opvanggezinnen die zich geroepen voelen ons te helpen. De gezinnen die we in het verleden hadden, besloten meestal hun kittens te adopteren. Een hartverwarmende beslissing, maar wel eentje waardoor die gezinnen niet langer nog nieuwe kittens konden opvangen. Maar het zijn niet de kittens alleen die voor een overdosis aan werk zorgen. Het is ook ongewoon druk bij de honden, zowel exemplaren die we op straat vangen of dieren die in beslag worden genomen. Vaak lijkt het er wel op dat mensen na het coronagebeuren plots allemaal honden en katten in huis hebben gehaald, zonder echt te weten wat ze ermee aan moesten vangen. De viervoeters komen dan uiteindelijk hier terecht, waar het de vrijwilligers zijn die er dan mee gaan wandelen of hun hokken schoon maken. Helpende handen zijn dus meer dan welkom, al was het maar om mee te helpen aan de renovatie van de kattenkamers.” (CLL)