Dierenarts zet praktijk stop om aan de slag te gaan bij Vrienden der Blinden

Virginie Decoster (38) zet na elf jaar een punt achter haar dierenartsenpraktijk in de IJzerlaan in Diksmuide. Haar grote hart voor dieren klopt nog steeds even luid maar ze gaat een nieuwe uitdaging aan bij Vrienden der Blinden. “Een zorgboerderij is altijd een droom geweest. Dit centrum in Koksijde, dat deel uitmaakt van een nationale vzw die blindengeleidehonden opleidt, sluit daar perfect bij aan”, vindt ze.

“Fons en ik zullen je missen”, “Basieleke zegt dank u wel”, “Je bent de meest fantastische en lieve dierendokter”: het zijn maar een paar van de honderden berichten van patiënten aan het adres van dierenarts Virginie Decoster die de sluiting van haar succesvolle praktijk aankondigt. Ze behandelde dieren zoals mensen door hen op hun gemak te stellen, de juiste diagnose te vinden en dan samen naar een oplossing te zoeken.

Het begon voor Virginie allemaal elf jaar geleden. “Wat me getriggerd heeft om dierenarts te worden weet ik niet want thuis hadden we geen dieren. Het was een gevoel en het bleek het juiste te zijn. Ik startte na mijn studies meteen een eigen praktijk in de Maria Doolaeghestraat maar na twee jaar bleek het daar te klein en verhuisden we naar de IJzerlaan. Daar heb ik stap voor stap mijn dierenkliniek uitgebouwd waar ik bijzonder trots op ben.”

In nood

Virginie heeft met haar patiënten een hele weg afgelegd. “Hoewel je de dag indeelt met vaste afspraken komen er dagelijks onverwachte zaken tussen. Dat maakt het wel spannend ja. De grootste voldoening haalde ik uit het kunnen helpen van een patiënt in nood. Zeker als ze hier meerdere dagen gehospitaliseerd zijn, creëer je een extra band. Ik beschouw ze als mijn eigen dieren die even hard nood hebben aan affectie en troost. De fijne gesprekken met de baasjes zal ik ook missen. Soms waren die triest maar even vaak konden we lachen. Als dierenarts vind ik het belangrijk om duidelijk te communiceren ook al is het soms geen fijn nieuws dat je moet brengen.”

De voorbije jaren kwamen vele studenten stage lopen bij haar. “Af en toe had ik iemand met een beperking”, vertelt ze. “De magie tussen hen en een dier is fenomenaal. Zo groeide het idee om samen met mijn man Rory een zorgboerderij op te richten. Dat vraagt echter een grote, financiële investering. Maar mijn nieuwe job bij Vrienden der Blinden vult die droom perfect aan.”

Pups

Rory lijdt aan retinitis pigmentosa. Door die oogaandoening komt zijn netvlies los waardoor het afsterft en hij blind zal worden. Daarom had het koppel hulp nodig. “Zo kwamen we bij vzw Vrienden der Blinden in Koksijde terecht”, vertelt Virginie. “De dag dat onze blindengeleidehond Walter aan Rory werd toegewezen veranderde ons leven helemaal. Mijn man kon zelfstandig shoppen, het openbaar vervoer nemen en alleen op stap gaan met onze zoon. Nu is het mijn beurt om mijn steentje bij te dragen tot die organisatie.”

Dier en mens met een beperking samenbrengen, is er iets mooiers?

Virginie reageerde op de vacature ‘coördinator voor de kennel’ bij Vrienden der Blinden en kreeg de job. Ze start begin volgend jaar. “Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen tot het werk dat ze daar verrichten. Het begint bij de selectie van de pups die een jaar opgroeien in een gastgezin vooraleer ze aan hun intense opleiding van acht maanden beginnen in het centrum in Koksijde. Uiteindelijk komt de hond bij zijn nieuwe baasje terecht. Ik zal er niet alleen mijn kennis als dierenarts kunnen gebruiken maar ook het team helpen ondersteunen. Dat ik mag bijdragen aan een positieve groepssfeer, hen inspireren en motiveren, zie ik als een fijne uitdaging. Dier en mens met een beperking samenbrengen, is er iets mooiers?”

Op 18 december sluit de Diksmuidse dierenarts haar praktijk maar ze blijft er wel nog wonen. Er komt dus geen nieuwe dierenarts in haar plaats. (GUS)