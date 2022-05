Dierenarts Koen Rogge uit Egem trakteert klassen op uitje naar Planckendael

Dierenarts Koen Rogge (57) organiseerde naar aanleiding van zijn 30-jarig werkjubileum de wedstrijd ‘Dier en Kunst’ voor de basisschool van Egem. Elke klas mocht een kunstwerk inzenden, waarna de winnende klassen van het derde en vierde leerjaar naar Planckendael mochten op kosten van de dierenarts.

Het was nota bene door de jaarlijkse bezoekdag van de klas van juffrouw Stephanie van basisschool De Akker dat dierenarts Koen besefte dat hij al sinds 1992 het beroep en tevens zijn passie uitoefent. “Jaarlijks zijn de klassen van harte welkom op de Werelddierendag”, zegt Koen. “Vorig jaar in oktober kreeg ik plots de vraag van een van de kinderen hoe lang ik al dierenarts was. Toen besefte ik dat 2022 een jubileumjaar is. Tijdens dit bezoek bedachten mijn vrouw en ik een wedstrijd om het speciale jaar te vieren. De klassen van Egem kregen enkele maanden de tijd om een kunstwerk te maken rond het thema Dier en kunst. Ik ben blij om zoveel enthousiasme en de talrijke mooie werken te zien.”

Welzijn voorop

“Ik begon als dierenarts in 1992 in Tielt op zelfstandige basis. Daarvoor liep ik stage in dierenklinieken in Londen en Antwerpen. Zestien jaar later verhuisden we de praktijk naar Egem. Bij die nieuwe praktijk is er een ruime parking, een hondentoilet en uitloopweide. Hoe minder stress de dieren hebben voor en tijdens het bezoek, hoe vlotter het onderzoek verloopt. Rust komt het huisdier én het baasje ten goede. Ik hecht veel belang aan het welzijn van de dieren. De grote wachtkamer heeft een scheidingsmuur waardoor hond en kat afzonderlijk kunnen wachten zonder elkaar op te jagen. Ik probeer de dieren niet langer dan noodzakelijk te laten wachten op de operatie, en ook het verblijf voor de nazorg hou ik zo kort mogelijk. Na bepaalde ingrepen zoals orthopedie, complexe bijtwonden of inwendige chirurgie kan het nodig zijn dat de patiënt één of meerdere dagen overnacht. Het is belangrijk dat de genezende dieren kunnen revalideren in een ruimte die bij hen veilig overkomt en rust brengt.”

Inprentingsfase

De wedstrijd is niet toevallig gerelateerd aan kunst. “Net zoals kunst spelen dieren een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Door de kunst verbetert de motoriek en het wiskundig denken. Dankzij dierenzorg leren de kinderen al snel wat verantwoordelijkheid nemen inhoudt. Daarnaast hebben dieren een therapeutische functie die niet onderschat mag worden. De rol die het huisdier binnen een gezin inneemt als buddy kan helpen bij het verwerken van emotionele stress of andere problemen. Vandaar het gebruik van therapiehonden of -katten in bepaalde jeugdinstellingen.” Koen merkt een positieve evolutie bij de eigenaar op. “De laatste jaren zie je bij baasjes een groeiend besef van een degelijke opvoeding. Ook het besef en het toepassen van een goede preventieve medische en mentale zorg maakt dat huisdieren langer comfortabel oud worden. Ook bij huisdieren steeg de levensverwachting in die 30 jaar!” Koen heeft duidelijk een groot hart voor dier en mens. “Huisdieren krijgen meestal een ereplaats in het gezin. Maar een goede opvoeding is wel belangrijk. Wie een huisdier aanschaft, moet zeker beseffen dat het dier minstens acht tot twaalf weken nauw contact moet hebben met het nest. De ouder leert het dier namelijk alle belangrijke sociale gedragsregels. Een belangrijk voorbeeld is de beetrem. Als een pup te ruw speelt en te hard of te lang bijt, corrigeert de ouder. Dankzij deze en andere correcties leert de pup zijn gedragingen afstemmen op wat de omgeving verwacht. De nieuwe ouder of het nieuwe baasje heeft een jaar tijd om zijn buddy op te voeden en bij te sturen, maar tijdens de inprentingsfase moet de pup of het kitten met zoveel mogelijk geluiden, situaties (mee op familiebezoek, mee op boodschap…) en andere diersoorten in contact gekomen zijn.”

Passie

Samen met zijn vrouw Katrien zorgt Koen voor de optimale begeleiding en genezing van de gezelschapsdieren. “We leggen de klemtoon op zorg, therapie en chirurgie. We voeren alle verzorging en operaties zelf uit en zijn 7 op 7 telefonisch bereikbaar op 0476 213 761 voor dringende interventies. Als dierenarts moet je je continu bijscholen om een degelijke diagnose te kunnen maken. Ik ben dankbaar dat ik van mijn hobby mijn beroep kan maken en doe de job nog altijd met dezelfde passie als toen ik startte in de Deken Darraslaan in Tielt.” (TV)