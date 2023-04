Dierenactivisten laken het gedrag van het Blauwe Kruis bij het vangen van katten voor sterilisatie

Loopt er iets mis met de sterilisatiecampagne voor katten van de Stad Brugge? Het Blauwe Kruis heeft onvoldoende moderne kooien om katten te vangen. In een kruipkelder van de Scala-school in Sint-Andries troffen buurtbewoners een kooi met een verroeste haak aan, naast het kadaver van een mamakat.

Volgens de Brugse dierenactivisten Ciska Cortvriendt, Hermine Dhondt en Karina Moreels merkten buurtbewoners van de Diksmuidse Heirweg en de Manitobalaan in de herfst van 2022 opvallend veel uitgemergelde zwerfkatten op in de buurt van de Scala-school voor volwassenenonderwijs in Sint-Andries.

Vangactie

“Er was een poes bij met kittens, een buurtbewoner nam contact op met het Blauwe Kruis en met Dierenwelzijn”, vertelt Ciska Cortvriendt. “De buren gaven de katten te eten. Dierenwelzijn gaf het Blauwe Kruis de opdracht een vangactie te organiseren, zodat de katten konden gesteriliseerd en de kittens eventueel geadopteerd worden.”

“De buurtbewoners van de Scala-school ontvingen een brief van de dienst Dierenwelzijn Brugge met de vermelding dat de vangactie zou plaatsvinden van maandag 7 tot en met woensdag 9 november 2022 – er zouden ‘kooitjes’ geplaatst worden in de kruipkelder van de school. Dat is ook gebeurd.”

Knip

“Maar sinds deze ‘actie’ zijn er nog altijd veel katten, waaronder veel kittens, aanwezig rondom de school”, vervolgt Ciska. “Enkele buurtbewoners hebben dit aangekaart en hulp gevraagd via sociale media. Begin januari hebben vrijwilligers zelf drie tamme poezen gevangen: twee kittens, waarvan eentje met een knip in een oor, en een oudere, zieke kat, ook met een knip. Die knip bewijst dat die katten gesteriliseerd zijn!”

Andere vrijwilligers hebben de actie overgenomen in februari en konden nog drie katten vangen. Omdat de overblijvende katten zich niet dagelijks laten zien, ben ik met een buurman, die mij de weg wees naar de kruipkelder, op 10 februari ter plekke gaan kijken.”

Kadaver mamakat

“We troffen in de kelder twee ‘zelfgemaakte’ openstaande vangkooien aan, eigendom van het Blauwe Kruis Brugge, met rot eten in en door de katten losgetrokken voederzakjes aan een verroeste vleeshaak. Erger nog: een beetje verder lag het kadaver van de mamakat met gebroken staart, wat wellicht te wijten is aan de ijzeren valdeur van de kooi. Het gaat om de kat die enkele maanden eerder nog eten kreeg van de buren.”

“We hebben de vangkooien onmiddellijk gesloten. Anderhalve maand later staan ze er nog altijd, zoals wij ze achterlieten! De andere katten werden inmiddels dankzij de inzet van vele vrijwilligers ook weggehaald. Is dat normaal? Vangkooien zetten, maar er niet meer naar omkijken? Vrijwilligers die moeten inspringen omdat het Blauwe Kruis Brugge het vertikt zijn werk te doen?”, hekelt Ciska Cortvriendt.

Het secretariaat van de Scala-school in de Manitobalaan bevestigt dat de kooien nog altijd in de kruipkelder liggen, maar dat alle katten meegenomen zijn.

Reactie Blauwe Kruis

Bij het Blauwe Kruis reageert woordvoerder Anne Lagrou: “Sinds augustus 2022 hebben we meerdere vangacties verricht op die locatie. Ze kaderen in de actie Dierenwelzijn van de stad Brugge om zoveel mogelijk zwerfkatten te steriliseren. Dat doen we in samenspraak met de school, die de opdracht kreeg om regelmatig voer in de kooien te plaatsen.”

“Bij een eerste actie konden we twee kleine katjes vangen. Korte tijd nadien liet de school ons weten dat de kooien verdwenen waren en er geen jonge katjes meer te zien waren. We hebben even overwogen om de diefstal van onze kooien aan te geven bij de politie, maar plots als bij wonder! waren de kooien terug in de kruipkelder!”

Tekort aan kooien

”Bij een tweede actie in oktober, toen ons gesignaleerd werd dat een moederkat met vier kittens in de buurt rondliep, hebben we weer kooien geplaatst. Op een plek waar de buurtbewoners moeilijk aan geraakten. Met succes: drie van de vijf katjes werden gevangen.”

“Omdat we voor meerdere gemeenten in de Brugse regio katten vangen en steriliseren gemiddeld tien per week hadden we op een gegeven moment een tekort aan moderne kooien, zodat we noodgedwongen oudere exemplaren in Sint-Andries moesten installeren. Met een slechter detectiesysteem.”

Een van de oude kooien met een verroeste haak.

“Maar ik verzeker u, katjes kunnen er zich niet aan verwonden. Hun staart kan niet onder het luik terechtkomen en de haak is niet gevaarlijk, die dient om het voer aan vast te hechten. Het is geenszins bewezen dat de moederkat overleed ten gevolge van een mankement aan een kooi.”

Kooien ontvlooien

“We hebben onze kooien laten staan om de twee resterende katjes te kunnen vangen. Het was de taak van de school om geregeld nieuw voer te plaatsen in de kooi. Inmiddels zijn die katjes ook terecht. Omdat er vlooien in de kooien waren, konden we ze niet meteen uit de kruipzolder halen.”

Het Blauwe Kruis heeft te weinig nieuwe, moderne vangkooien voor de sterelisatiecampagne.

“De kooien zijn dicht, zodat er geen andere katten in kunnen. Tenzij buurtbewoners de kooien zelf weer openen. We hebben een gespecialiseerde firma de opdracht gegeven om de kooien professioneel te ontvlooien, maar hebben nog geen nieuws gekregen dat dit al effectief gebeurd is. Vandaar dat die oude kooien daar nog staan“, aldus Anne Lagrou.