Dienstverlening Woonwinkel Wingene breidt uit

Vanaf 1 juni wordt de dienstverlening van de Woonwinkel in Wingene uitgebreid met een extra loketdag op het gemeentehuis. Er is ook een nieuw gezicht aan het werk in de Woonwinkel die verantwoordelijk is voor de gemeenten Wingene en Ruiselede.

Zoals in de meeste lokale besturen, doet de gemeente Wingene voor de dienstverlening rond Wonen beroep op een intergemeentelijke woondienst. Je kan er terecht met al je vragen over sociaal wonen, premies en subsidies, huurwetgeving, en energiebesparende maatregelen.

Vicky Meirhaeghe uit Tielt is sinds kort de nieuwe loketmedewerker bij van de Woonwinkel. Vanaf 1 juni zal zij het woonloket voor Wingene en Ruiselede een gezicht geven. Tegelijk daarmee wordt de zitdagregeling licht aangepast. In Ruiselede blijft dit op vrijdagvoormiddag en in Wingene wordt dit vanaf juni gespreid over twee voormiddagen op dinsdag en woensdag.

Afspraak regelen

De Woonwinkel werkt enkel op afspraak. Buiten de zitdagen kan, indien nodig een afspraak gemaakt worden voor specifieke dossiers. “Het feit dat Vicky verantwoordelijk wordt voor zowel Wingene als Ruiselede is uiteraard geen toeval”, weet schepen van Wonen Tom Braet. “Het is in zekere zin al een kleine voorafname op een toekomstige fusie in beide gemeenten. We zijn tevreden met deze nieuwe regeling. Het geeft de mensen meer mogelijkheden in hun agenda om op afspraak te komen. Ook in het fusieverhaal zal het volume van de dienstverlening trouwens minstens gelijk blijven”.

Het hele landschap rond Wonen is grondig aan het veranderen. Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in Wingene en het regionaal sociaal verhuurkantoor smelten binnenkort samen tot één nieuwe woonmaatschappij voor de regio Tielt. “Het moet de versnippering tegengaan en voor de burger zorgen voor één aanspreekpunt voor Wonen. De samenwerking tussen deze eengemaakte woonmaatschappij en de Woonwinkel als dienstverlening contactpunt is voor ons ontzettend belangrijk”.