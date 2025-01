Dienstpersoneel van de Scholengroep Sint-Rembert met pensioen

Een aantal werknemers uit het meester-, vak- en dienstpersoneel van de plaatselijke Scholengroep Sint-Rembert is in de loop van het voorbije jaar met pensioen gegaan.

Allen werden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet en mochten een geschenk in ontvangst nemen, met name een waardevolle Torhoutbon. Ze kregen vanzelfsprekend ook een mooie zee van vrije tijd toegewenst. Op de foto poseren van links naar rechts de pas gepensioneerden: Linda Vancouillie, Greet Wailly, Geert Verscheure, Maria Vangheluwe, Dorine Eeckhoudt, Cathérine Coolman, Karlien Vancraeynest, Ann Vandekerckhove en Kristien Vancouillie. Ontbreken: Fabienne Werbrouck en Patricia Vancraeynest. (foto JS)