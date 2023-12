Dienstenchequebedrijf Blink slaat zijn tarieven stevig op

Net als heel wat andere dienstenchequebedrijven wordt Blink, dat uit het voormalige PWA gegroeid is, fiks duurder.

Tot nu toe moest er bovenop de prijs van de dienstencheques een forfaitaire klantenbijdrage betaald worden van maar 50 euro per jaar, maar vanaf Nieuwjaar wordt dat 1,75 euro per gepresteerd uur. Wie bijvoorbeeld vier dienstencheques per week verbruikt, wat neerkomt op zo’n 200 stuks per jaar, betaalt straks dus 350 euro klantenbijdrage in plaats van 50 euro nu. Dat is liefst maal zeven.

Helaas onvermijdelijk

Voorzitter van de raad van bestuur van Blink is schepen Elsie Desmet, hoewel voor alle duidelijkheid de stad Torhout niets met het dienstenschequebedrijf te maken heeft. De aanwezigheid van politici in de raad van bestuur dateert uit de tijd van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), dat intussen al geruime tijd is opgedoekt.

“We hebben zo lang mogelijk gewacht met onze prijsstijging, maar ze is helaas onvermijdelijk”, zegt Elsie. “De inflatie doet onder meer onze personeelskost sterk stijgen en ook andere kosten voor Blink gaan de lucht in. Ik vind 1,75 euro per uur ook aanzienlijk, maar zelfs met dat bedrag krijgen we Blink financieel niet gemakkelijk meer rond. Ter vergelijking: sommige dienstenchequebedrijven gaan veel verder. Zo vraagt i-mens binnenkort 5 euro klantenbijdrage per uur, wat enorm is.”

Blijft democratisch

Elsie wijst de hogere overheid met de vinger. “Vlaanderen wil de kostprijs van de dienstencheques niet verhogen en evenmin raken aan het fiscale voordeel voor de gebruikers”, zegt ze. “De toelage aan de dienstenchequebedrijven mag dan al wat gestegen zijn, het is helemaal niet in verhouding tot de toename van de kosten, voornamelijk voor het personeel. Op die manier kan het echt niet verder.”

“Er toch even op wijzen dat vanaf 2024 een uur huishoudhulp bij Blink nog altijd maar 8,95 euro kost, inclusief de klantenbijdrage en na aftrek van het belastingsvoordeel. Dat blijft al bij al bijzonder democratisch.”