Dienstencheque-onderneming Comforte helpt mee met aanplant nieuw bos

Vorige week plantte dienstencheque-onderneming Comforte 100 bomen. Die bomen staan symbool voor alle klanten die de laatste jaren overschakelden van papieren naar elektronische dienstencheques. “We zijn er immers van overtuigd dat alle beetjes helpen, en willen hiermee een voorbeeld stellen voor andere organisaties” klinkt het hoopgevend.

Comforte helpt ongeveer 1.000 gezinnen bij het huishouden. Daarnaast doen ze strijkwerk voor 500 klanten en zijn er 200 mensen die een beroep doen op hen vervoersdienst. “Onze medewerkers staan ook altijd klaar voor dat kleine extraatje te doen. Zoals contact opnemen met de voor een bepaald probleem bevoegde diensten. Een gezellige babbel moet er ook wel eens vanaf kunnen. We kiezen resoluut voor betere mobiliteit met dienstencheques” aldus Ilse Spriet Medewerker Communicatie.

Bezorgdheid

In samenwerking met Natuurpunt Zwevegem werd er 7000m² bos aangeplant. Het nieuwe bos wordt een gemengd loofbos dat over enkele jaren toegankelijk wordt voor wandelaars. Een groep medewerkers van Comforte heeft afgelopen vrijdag 100 bomen geplant aan de Trimaarzate (Waterhoevebos, Spinnetstraat).

“Het is net vanuit onze bezorgdheid over het klimaat dat we deze actie hebben opgezet. Duurzaamheid dragen we immers hoog in het vaandel. Met deze actie kunnen we zelf een maatschappelijke meerwaarde creëren. Ook met andere acties of initiatieven waar wij mee instappen, houden we telkens voor ogen dat de sociale impact voor onze omgeving voldoende onderscheidend is” aldus nog Spriet.

Omdat het bos in een overstromingsgebied ligt, zal ook een waterbekken aangelegd worden.