Dienstencentrum De Leest trekt naar de wijken: “Warme buurten creëren”

De doelstelling van het lokaal dienstencentrum De Leest – en van alle dienstencentra in Vlaanderen – is sinds 2019 enigszins gewijzigd. “Vroeger moest ons team ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen naar het dienstencentrum kwamen, nu moeten we zoveel mogelijk naar buiten komen en warme zorgzame buurten creëren”, zegt centrumleider Annelies Demey.

Annelies is sinds mei van dit jaar al 10 jaar centrumleider in het dienstencentrum. “Ik begon hier met een dubbel gevoel: tevreden dat ik die job mocht doen en ook een beetje bang omdat er iets heel nieuw op me afkwam. Als ergotherapeut zei ik de patiënten wat ze moesten doen, in het dienstencentrum zeggen de mensen ons wat ze graag zouden willen doen! Maar ik voelde me hier vlug thuis omdat je hier ook echt welkom bent. Wie naar hier komt, doet dat met volle goesting. Mensen willen elkaar leren kennen en meedoen aan activiteiten. Een job die me op het lijf geschreven is: een stuk beleid (vergaderingen) én een groot stuk bezig zijn met de mensen die hier komen. Ik sta hier met beide voeten letterlijk op de werkvloer.”

Netwerk

Volgens Annelies moet een dienstencentrum een netwerk opbouwen waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. “Die doelstelling is er nog altijd. Maar sinds een nieuw decreet van 2019 moeten we er niet alleen voor zorgen dat veel mensen naar het dienstencentrum komen, maar moeten wij als team zelf naar de wijken gaan om te kijken wat daar de noden zijn. We doen dat nu al in de wijken Heye (omgeving van De Leest en Heyestraat) en Centrum West (van aan de Melkmarkt tot aan de Camiel Ameyestraat). We willen er een zorgzame buurt creëren, via enquêtes horen wat de buurt wil… In het voorjaar en de zomerperiode trokken we er soms 2 à 3 keer per week met onze ‘buurtmobiel’ naar toe om een babbel met de buurtbewoners te doen.”

“Nu hebben de vrijwilligers van Samana en ’t Kringske 1.500 nieuwjaarskaarten gemaakt die binnenkort in alle brievenbussen van beide wijken gebust zullen worden. Alleen jammer dat we onze nieuwjaarsviering van begin januari volgend jaar door corona nu al moesten afgelasten.”

Dienstencentrum

Het dienstencentrum werkt samen met alle mogelijke sociale en andere diensten in stad. “Activiteiten organiseren we niet alleen meer hier in De Leest maar vaak ook op andere locaties als een dorpshuis of de bib. In De Leest zelf wordt nog een aantal basiszaken georganiseerd. De warme maaltijden tegen 7 euro voor wie minstens 55 jaar is, de ontmoetingsruimte – we noemen het bewust geen cafetaria omdat er geen verplichting is iets te consumeren – is van 8.30 tot 17 uur open is en je kan er dag- of weekbladen en magazines lezen of met anderen een babbeltje slaan. Er zijn cursussen informatica, talen, en bloemschikken die door CVO Scala georganiseerd worden, computerassistenten die je pc-problemen helpen oplossen, een digi-meer-moment, een maandelijkse kaartclub die door corona tijdelijk on hold gezet is, een kleurenwiezengroepje en een sterke breigroep (ook in Emelgem).”

Vrijwilligers

Dienstencentrum De Leest telt momenteel een 70-tal vrijwilligers die meehelpen in de bar, er zijn ook chauffeurs voor de Minder Mobielen Centrale en het busje… “Onze oudste vrijwilliger is de 86-jarige Irène Hellebuyck die graag en veel helpt in de keuken en onder andere bij de afwas helpt. Een topvrijwilliger!” (IB)