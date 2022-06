Dienstencentrum De Bres in Poperinge opent Stekjesplekje: “Overschotten van eigen planten en stekjes delen met elkaar”

In Dienstencentrum De Bres werd door de vrouwenbeweging Rebelle vzw een eigen plantenruilinitiatief voorgesteld: het Stekjesplekje.

Sylvia Kesteman, vrijwilliger bij Rebelle Poperinge: “De bedoeling is om buren de overschotten van eigen planten en stekjes te laten delen met elkaar. We ontwierpen een handig ruilkastje dat zichtbaar opgesteld zal staan in de buurt en waar mensen vrij stekjes kunnen afzetten of ophalen.”

Het opzet is eenvoudig: je hebt een stekje, klein plantje of zaadjes op overschot, je labelt je plantje, je laat het achter in het kastje, en je kan in ruil een ander stekje meenemen naar huis.

Hiermee trachten Rebelle Poperinge en Dienstencentrum De Bres de buurt samen te brengen en het enthousiasme voor planten te verspreiden op een duurzame en laagdrempelige wijze.

Ontmoetingsplaats

“Daarnaast willen we via het kastje ook een ontmoetingsplaats maken voor buurtbewoners. Samen met de gezellige bistro van het dienstencentrum De Bres is dit ideaal. In augustus organiseren we zelfs samen een leuke workshop voor kinderen en hun (groot-)ouders”, aldus nog Sylvia Kesteman.

Sophie Van Holzaet, centrumleider Dienstencentrum De Bres: “Met het plantenruilkastje van Rebelle wordt de buurt groener en ontmoeten mensen elkaar door belangeloos weg te geven wat er over is. We vinden het fijn om via het kastje ook de mensen in de buurt beter te leren kennen! Zo’n samenwerkingen maken onze buurt sterker.” (AHP)