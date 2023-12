Dienstencentrum BEN Ardooie officieel geopend

In aanwezigheid van tal van prominenten uit de zorg en uit de overheid werd in de Kortrijksestraat in Ardooie vrijdagavond het Dienstencentrum BEN officieel geopend. Directeur Renaat Lemey was gastheer voor onder meer bisschop Lode Aerts.

Na twee jaar intense bouwwerken staat het nieuwe dienstencentrum er op de plaats waar het voormalige klooster der Zusters van Liefde was gevestigd. Nu is er een polyvalent gebouw in het verlengde van het Woonzorgcentrum. ‘Verbinden’ is het thema waarmee het gebouw is opgetrokken. Het gebouw is dus meer dan het verlengde van het WZC. Naast activiteiten van dit WZC en de aanwezigheid van moderne assistentieflats is er een moderne polyvalente zaal waar dagelijks maaltijden worden geserveerd, eveneens voor de buurt. De infrastructuur staat ten dienste van de verenigingen uit de gemeente. Het open marktje moet een bruisend centrum binnen de gemeente worden.

Zondagnamiddag 10 december kan iedereen kennis komen maken met het buurtcentrum. Er zijn infostands en animatie. Ook met muzikale optredens wil men deze opening feestelijk maken voor iedereen. Het personeel staat in voor alle uitleg en info.