Dienstenbedrijf Bredene-Oudenburg-De Haan heeft al drie Oekraïense poetshulpen

De oproep voor Oekraïense poetshulpen van dienstenbedrijf BOD had succes: er zijn al drie vluchtelingen aan de slag. Iedereen is tevreden, maar voor de vluchtelingen is het niet vanzelfsprekend.

Dienstenbedrijf BOD lanceerde een maand geleden een oproep in het Oekraïens, gericht op vluchtelingen om als poetshulp aan de slag te gaan. Het was geen slag in het water.

Verpleegkundige

CEO Ann Lambert: “Twee weken geleden startte Halyna, deze week begint Ina en volgende week gaat Victoria bij ons aan de slag. We zijn blij met de respons”, luidt het. De vluchtelingen vullen een deel van de meer dan 20 openstaande vacatures in.

Halyna (46) was in Oekraïne verpleegkundige en is sinds 21 maart in ons land: “Via de familie waar ik verblijf, kwam ik in contact met BOD. Ik ben nu twee weken aan de slag en ben enthousiast. Ik heb zelfs meer uren gevraagd.”

“Toch was de stap niet evident want ik vreesde dat de communicatie niet zou lukken. Gelukkig valt dat mee en als iets me niet duidelijk is, dan vraag ik uitleg via de app op de smartphone. Ik volg bij vrijwilligers ook al Nederlandse les zodat ik met de klanten leer praten. Tijdens het poetsen, oefen ik dan de woordjes.”

Pictogrammen

Bij klant Caroline in Ettelgem is er begrip: “Ik ben zeer tevreden en het poetsen verloopt prima. De taal is inderdaad een barrière maar communiceren doen we via een app en om de taken uit te leggen is er een blad met pictogrammen en de vertaling.”

De uit Oekraïne afkomstige Iryna, zelf al 15 jaar aan de slag bij BOD, staat de nieuwe medewerkers bij: “Ik tolk graag voor de nieuwe mensen en word ook vaak aangesproken door vrijwilligers met vragen. Bij het tolken hoor ik van de vluchtelingen ook hun verhaal en dat laat me niet onberoerd.”

Jobcoach

Verantwoordelijke Ann Lambert: “Onze nieuwe werknemers hebben vaak erge dingen meegemaakt. We proberen hen zo goed mogelijk op te vangen. Er gaat regelmatig een jobcoach langs om te begeleiden en van de klanten horen we enkel positieve geluiden. Het is voor ons wat extra werk maar we doen het heel graag.”

“Diep in ons hart willen we dat die mensen terugkeren naar hun vaderland en geliefden in Oekraïne. Als dat moment komt, gaan we niet moeilijk doen over een opzegperiode.”

Halyna houdt zich sterk. Praten over haar thuisland waar haar man is of hoe ze uitlegt aan haar twee kinderen dat terugkeer nu nog niet kan terwijl ze dat beloofde, valt haar erg zwaar.