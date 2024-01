Dienstenbedrijf BOD huldigt trouwe medewerkers

Dienstenbedrijf BOD blies afgelopen vrijdag verzamelen in het Staf Versluyscentrum voor haar nieuwjaarsreceptie. Naar goeie gewoonte zette voorzitter Ignace Dereeper voor aanvang van het feest enkele tientallen trouwe medewerkers in de bloemen.

“Op onze nieuwjaarsreceptie huldigen we gewoontegetrouw de jubilarissen met 5, 10 en 15 jaar anciënniteit. BOD hecht elk jaar opnieuw heel veel belang aan haar trouwe medewerkers en ervaart dit engagement als een waardering voor het bedrijf”, opende voorzitter Ignace Dereeper vrijdag de festiviteiten waarvoor 300 genodigden kwamen opdagen.

“BOD probeert iedere werkdag een goede en duurzame werkgever te zijn en is inzake verloning en begeleiding bij de allerbesten in de sector. We blijven meer dan ooit een sociaal gedreven werkgever waarbij winst maken niet de absolute prioriteit is. Wij hopen in de toekomst nog betere voorwaarden te kunnen aanbieden en rekenen hiervoor op de Vlaamse overheid, die het model van de dienstencheques zou moeten actualiseren opdat de sector kan overleven en verder correcte lonen kan uitbetalen.”

Dereeper hoopte ook dat dienstenchequebedrijven “die alle fatsoen missen” uit het werkveld worden gebannen.

Huldiging

Voorzitter Dereeper en de BOD-bestuursleden zetten hierop de huldiging van de jubilarissen in. Voor 5 jaar dienst waren dat Ann Aspeslagh, Veronique De Vetter, Els Dereepere, Sammy Deschepper, Twiggy Kimpe, Carina Loyens, Marina Peers, Sandra Van Boven, Jeannine Van Vlaenderen. Niet op de foto: Anja Cools, Weena Deman, Carine Mallotteaux, Banaz Sabir, Brigitte Van Den Branden. Voor 10 jaar dienst: Daphny Beeckmans, Evelyn Calcoen, Heidi Daniëls, Nathalie Devos, Nadia Van Caenegem, Brenda Van Meerbeeck, Isabel Vancompernolle. Niet op de foto: Maria Roose, Melissa Soreyn. Voor 15 jaar dienst: Sandra Degroote, Kelly Dekeyser, Kristel Devroye, Ingrid De Wit, Katrien Hemerijckx, Agna Janssens, Marleen Ollieuz, Philippe Peeters, Lensey Thomas en Petra Vandermeersch. Niet op de foto: Katrien Venmans. (MM)