Die man die alles kan: Bouwcenter viert het 25 jubileum van medewerker Robert

Vrijdag vierde Robert Deboysere (59) uit Oostende een wel heel bijzonder jubileum. Al 25 jaar vind je deze hardwerkende man bij Bouwcenter Mvr. Zo’n mijlpaal die symbool staat voor een kameraadschap en vakmanschap, ging niet opgemerkt voorbij. Roberts werd voor zijn jaren van trouwe dienst uitgebreid in de bloemetjes gezet door de directie en collega’s.

De in Oostende geboren en getogen Robert Deboysere begon zijn carrière als verkoopmedewerker en magazijnier bij Bouwcenter Mvr op 8 augustus 1999. Na twaalf jaar in Lombardijse gewerkt te hebben, kwam Robert na reorganisatie halsoverkop bij het Bouwcenter, het voormalige Hobby Center, in Oostende terecht.

Wat begon als een tijdelijke job in afwachting van nieuwe opportuniteiten, groeide meteen uit tot een ware passie. “Het voelde al meteen juist tijdens mijn sollicitatiegesprek. Ze vroeger me naar mijn werkverleden en hobby’s. Ik zei: ik hou van fotografie en elektronische muziek. Toevallig was dat ook de lievelingsmuziek van mijn eerste baas. Mijn job was meteen in de chacoche”, lacht Robert.

Robert, die in een ver verleden ‘houtbewerking’ had gestudeerd aan het VTI in Oostende, had nooit gedacht dat hij ooit verantwoordelijke van de houtafdeling in het Bouwcenter zou worden. “Mijn vader was chefkok in hotels en later in de befaamde Wagons Lits en mijn moeder was huisvrouw. Mijn ouders waren harde en gepassioneerde werkers, maar waren niet technisch aangelegd.”

“Ik had wel houtbewerking gestudeerd, maar het beroep nooit uitgeoefend. Ik heb al mijn werkskills zelf aangeleerd. Ik ben als snotaap begonnen bij IVC in Oostende. Daar heb ik leren schilderen. Later heb ik nog jaren op een camping aan de kust gewerkt. Ik heb er geleerd hoe ik elektriciteit moet leggen en kleine herstellingswerken moest uitvoeren. 25 jaar geleden ben ik dan als magazijnier begonnen bij Bouwcenter”, vertelt Robert.

Aangeboren leider

Al snel ontwikkelde Robert zijn eigen methode in het magazijn. “Blijkbaar was ik de eerste werkkracht ooit die zo snel het magazijn leeg wist te maken. Ze zeiden tegen mij: Robert, hoe heb jij dat klaargespeeld? Ik heb nog steeds die gedrevenheid om het magazijn zo snel mogelijk leeg te krijgen. De bazen hebben me echt nog moeten zeggen dat ik rustiger mocht werken ook. Een mens kan eigenlijk ook maar een ding tegelijkertijd, hé. Met ouder worden doe ik het wel een beetje kalmer aan, maar de passie is altijd gebleven”, lacht Robert.

Na al die jaren weet Robert zich prima alleen te redden in de winkel. Zijn toewijding heeft niet alleen een blijvende impact op het team, maar ook op de vele klanten die hij gedurende deze jaren heeft geholpen. “Na al die jaren kan ik zowat alles in het Bouwcentrum. Ik kan de kassa bedienen, adviseer mensen en rij rond met bestellingen.”

“Jammer genoeg is mijn chef in de zagerij destijds moeten stoppen omwille van een ziekte en heb ik zijn functie overgenomen. Ondertussen ben ik zo een beetje de verantwoordelijke van de houtafdeling” zegt Robert. “Mijn passie voor fotografie? Dat trek ik nog steeds door in mijn job. Lang heb ik een camera in het magazijn gehad. Nu trek ik bij iedere gelegenheid foto’s van collega’s (lacht). Dat zijn mooie herinneringen.”

Veel passie

Robert heeft het Bouwcenter zien evolueren, maar spring na al die jaren met nog altijd evenveel plezier iedere op zijn fiets. “Mijn job is ontzettend gevarieerd. Ik vind het belangrijk dat ik polyvalent ben en ik, indien nodig, in alle afdelingen kan ingezet worden. Het enige wat waar ik letterlijk nog een beetje bij moet sleutelen, is de sanitaire afdeling. Dat heb ik nog niet helemaal onder de knie. Toch wil ik blijven bijleren en mezelf blijven ontwikkelen”, gaat Robert verder.

“Het liefste sta ik natuurlijk in de zagerij. Ik ken het magazijn en heb fantastische collega’s met wie ik heel goed overeen kom. Bouwcenter is nog steeds een groot familiebedrijf. Ik voel me hier gewaardeerd.”

“Ondertussen ken ik alle vaste klanten bij naam. Als ze in de winkel komen om een plank schuin te zagen, dan zeggen mijn collega’s: dat is voor Robert! Ik wil hier blijven werken tot de dag aanbreekt dat ik op pensioen zal moeten gaan. Ah ja, we zien wel hoe dat allemaal zal verlopen. Nu denk ik daar helemaal niet aan. Ik amuseer me veel te veel op mijn werk. Dat ik hier nog lang mag blijven!”

(Zana Bulteel)