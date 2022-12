Die keer dat 1.154 mensen de polonaise dansten

2020 moest het jaar van de 25ste Folklorefeesten worden. De coronapandemie stak er echter een stokje voor. Dit jaar kon het evenement eindelijk weer plaatsvinden. Als stunt wilde het Folklorecomité 500 Lichterveldenaren op de been krijgen om een reuzenpolonaise te vormen. Het werden er een beetje meer… Uiteindelijk werd afgeklopt op 1.154 deelnemers.

Wat is het Lichterveldse nieuwsfeit van het voorbije jaar? We hadden kunnen kiezen voor het plafond dat naar beneden kwam in het gemeentehuis. Of jeugdhuis De Keirse dat ophield te bestaan. Of de gasexplosie in Oostende, waarbij de Lichterveldse Friedl gewond raakte. Maar we kiezen liever voor goed nieuws. Zo waren er de wereldtitel cyclocross van Joran Wyseure en de geslaagde evenementen Lighterfield on Stage en Killer Queen, maar vooral… de langverwachte terugkeer van de Folklorefeesten.

De 25ste editie van de Folklorefeesten was door corona met twee jaar uitgesteld, maar werd een daverend succes. Vooral de poging om een reuzenpolonaise op de been te brengen, slaagde grandioos. Met daarin ook een glansrol voor Aaron Willaert (29), die met Kimberly Doom en hun dochter Rosanne in het Haantjeshof woont, maar vooral bekend is als zanger en gitarist bij The Lovebirds. Hij leidde als gelegenheids-André-Hazes de reuzenpolonaise in goede banen door uit volle borst het nummer Leef ten berde te brengen.

“De opkomst voor de polonaise was fantastisch”, glundert Aaron. “Mijn oprechte felicitaties aan het organiserende comité om zoveel mensen op de been te brengen. En oprechte dank aan alle inwoners van Lichtervelde die meegedanst hebben. 1.154 polonaisedansers, dat moet het grootste publiek zijn waar ik ooit voor gezongen heb.

“Ik denk dat we die dag nog een record verbroken hebben: het aantal keer ‘Leef’ na elkaar zingen”

“Ik vind het fantastisch dat er in Lichtervelde evenementen plaatsvinden zoals de Folklore, maar ook Killer Queen en Lighterfield on Stage, en dat die zaken veel mensen aantrekken. Dat toont aan dat het evenementen zijn die de gemeente samenbrengen en een extra dimensie geven aan ons dorpsgevoel.”

Omdat de opkomst veel groter was dan verwacht, duurde het een hele poos voor de lange sliert van lachende en meezingende mensen op de Marktplaats voorbij was. En al die tijd bleef Aaron enthousiast Leef zingen, ondersteund door muziekkorpsen. “De organisatie had misschien de lengte van de polonaise wat onderschat”, lacht Aaron.

“En achteraf gezien konden we misschien een paar liedjes extra gerepeteerd hebben. We hebben die dag twee records gebroken: het record polonaise dansen en het record Leef achter elkaar zingen. Ikzelf vond het absoluut geen probleem. Bovendien konden alle aanwezigen het nummer na een paar keer meezingen.”

