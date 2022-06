Dick Descamps en zijn zoon Harry musiceren samen : “Harry is veelzijdiger en heeft meer talent dan ik”

‘Sandinistas!’, de grootse hommage aan de legendarische punkband The Clash, wiens frontman Joe Strummer 20 jaar geleden overleed, wordt een groot evenement waarvoor maar liefst 22 muzikanten uit de streek de krachten bundelen. 2 ervan zijn vader en zoon. Dick en Harry Descamps zijn wereldbefaamd in Kortrijk en ver daarbuiten. Zaterdagavond zullen ze buiten aan Den Trap voor het eerst samen op een podium staan.

“We hebben jaren geleden wel eens samen enkele nummers gespeeld op een familiefeest”, herinnert Dick zich. “Maar anders nooit.” Ze hebben nochtans op veel podia gestaan. Dick was jaren de vaste bassist van Ozark Henry. Er is ook een album van Novastar waarop je hem kan horen bassen. Maar zijn hart ligt bij de vele bands waarin hij Luc Dufourmont rugdekking gaf en geeft, van de Ugly Papas over Two Russian Cowboys tot Idiots. Harry was destijds gitarist bij The Lumbers, speelt nog geregeld bij Gesman, maar is vooral de frontman van de razende rockers van Whorses, een band die we aanraden aan alle beleggers die willen investeren in projecten met toekomst.

Liefdevolle energie

Harry en Dick hebben inmiddels een paar repetities achter de rug met ‘Sandinistas!’ “Ik amuseer me te pletter,” zegt Harry. “Het is beire. Die band speelt retestrak, klinkt echt zoals hij moet klinken. En er hangt echt een heel speciale, coole, liefdevolle energie als je zo met je vader op een podium staat.” Hij kijkt zijn vader even aan en vervolgt: “Ik word gek van jou, van hoe jij bast. Hoe je die sound laat pompen, daar word ik helemaal wild van.” Dick lacht en kaatst de bal terug. “Het is ook leuk om met zo’n zanger te spelen. Je brengt de songs met de energie van The Clash. Ik ben echt heel trots op je. Met een frontman die zo tekeergaat, geraak je zelf opgefokt. We staan er gelukkig met muzikanten die op elkaar ingespeeld zijn.” Idiots vormen de ruggengraat van de band. “Ik dirigeer het allemaal een beetje”, verduidelijkt Dick. “Het is belangrijk dat je elkaar wat aanvoelt als je zoveel nummers in een beperkt aantal repetities onder de knie moet krijgen.”

Harry maakt er geen geheim van dat hij destijds muzikant is geworden door zijn vader. “De muziek is me met de paplepel ingegeven. Ik heb altijd heel erg naar hem opgekeken”, bekent hij. “Het is geen toeval dat ik met het geld van mijn plechtige communie een gitaar wou kopen.” Dick weet het nog goed. “Ik zei hem: ‘Wacht nog even en denk eens goed na. Al je centen zullen op zijn’, maar twee maanden later bleef hij bij zijn voornemen. Ik wilde niet de vader zijn die zijn kleine pusht. Er zijn genoeg van die voetbalvaders die langs de lijn staan te roepen in de hoop dat hun zoon doet wat ze zelf niet konden. Ik wou het hem ook leren, maar tegen mijn voorwaarden. Drie kwartier studeren en een kwartiertje gitaar. We zijn begonnen met AC/DC. Dat is een goeie basis.” Harry giechelt. “Ik wou kunnen spelen zoals Angus Young, dat was een figuur die tot de verbeelding sprak.”

Frontman

Intussen is Dick een vurig fan van Harry. “Hij is veelzijdiger en heeft meer talent dan ik.” Harry schudt meteen van niet. Maar Dick is ervan overtuigd. “Hij schrijft uitstekende songs en teksten en zingt ook goed. Op zijn leeftijd stond ik nog lang niet zo ver. Harry is een frontman, terwijl ik me vooraan op het podium erg oncomfortabel voel. Geen toeval dat ik al 33 jaar samen met Luc Dufourmont speel. Dat is de ideale bliksemafleider. Harry kan echt alle kanten uit. Hij heeft een goeie smaak. Die heb ik je meegegeven,” zegt hij tot zijn zoon. “Als muziek je passie is, dan moet je naar alles luisteren. Je kan niet zeggen dat reizen je passie is en elk jaar naar Benidorm gaan. In muziek is het ook zo.”

Ik heb nooit notenleer gevolgd, ik kan gewoon heel goed luisteren

Vaak doen ze meer dan gewoon luisteren. Ze spitsen de oren. Want Harry noch Dick kan noten lezen. “Ik heb nooit notenleer gevolgd”, zegt Dick. “Ik kan gewoon heel goed luisteren. Ik luisterde gisteren nog naar een live versie van ‘Train in Vain’ van The Clash en ik hoorde meteen dat de bassist op een gegeven moment een noot verkeerd speelde. Een muzikant die puur de noten leest, zal dat misschien niet horen. Maar je kan dan weer geen studiomuzikant zijn als je geen partituren leest. Ik speelde lang bij het veelkoppige orkest The Whodads. Daar moest ik alle nummers instuderen, terwijl de studiomuzikanten zonder enige repetitie live kwamen meespelen. Eén keer heb ik ze in de problemen weten komen, toen bij een openluchtconcert een plotse windstoot de partituren de lucht inblies.”

Geen teddybeertjes

Harry leest ook geen noten, maar hij heeft wel de hoop dat hij ooit van zijn muziek zal kunnen leven. “Ik kan me helemaal laten gaan op een podium. Ik ben een heel kalme mens, maar ik heb heel veel demonen en het podium is de ideale plaats om ze te laten varen. Het is een verwerkingsproces, een manier om met je shit om te gaan. Alles zit gebundeld in mijn nummers. Je kunt niet anders dan ze met volle overtuiging te spelen.”

Dick herkent soms zijn eigen zoon niet meer op het podium . “Ja, het is nog altijd raar om hem zo zelfverzekerd te zien. We zijn recent nog naar zijn optreden in Rotterdam gaan kijken en hij palmde daar die hele zaal in. Ik stond te kijken: is dat eigenlijk wel mijn zoon?”

De kijkers van ‘Huis Gemaakt’ zouden hem wellicht ook niet herkennen. “Er liggen geen teddybeertjes op het podium tijdens zijn concerten”, lacht Dick. Harry ziet inderdaad zelden VTM-kijkers in zijn publiek. “Ze zouden gechoqueerd zijn als ze me bezig zien.” Dick gniffelt: “Je zou het lezen op de sociale media: ‘Dit is geen muziek meer.’”

Tijdens de Sinksenfeesten beleef je Sandinistas! op zaterdag 4 juni in de Burgemeester Reynaertstraat (‘t Straatje), van 19 tot 20.30 uur.