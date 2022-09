Dichters Monique Bol en Daniel Billiet nieuwe residenten Huis van de Dichter: “Bezorgdheid voor het klimaat verder uitdragen”

Het Huis van de Dichter wordt sinds begin 2018 opengesteld als schrijfresidentie en dat 20 weken per jaar. Dichters Monique Bol en Daniel Billiet zijn de nieuwe residenten.

Het Huis van de Dichter is de voormalige woonst van Gwy Mandelinck in Watou. Journaliste en auteur Jelle Van Riet werd recent ambassadeur van het Huis van de Dichter. De nieuwe residenten in Watou zijn Monique Bol en Daniel Billiet. “Monique Bol is klimaatdichter. Eind 2021 debuteerde ze met haar bundel ‘er liggen twee holtes op je kussen’ bij uitgeverij C. De Vries-Brouwers. Als stadsdichter in Hoogstraten, haar geboortestad, wil ze mensen samenbrengen via toevallige ontmoetingen en poëzie. Daniel Billiet was redactiesecretaris van Yang en poëzierecensent voor Knack. Hij richtte mee Poëziekrant op en later ook het Poëziecentrum. Daniel Billiet publiceerde een tiental succesvolle dichtbundels”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter.

Klimaatdichters

“In een briefschrijfproject van de klimaatdichters werden Daniel Billiet en Monique Bol toevallig aan elkaar gekoppeld en snel ontsproot zich een levendige correspondentie via handgeschreven brieven. Ze beschreven het klimaat, hun bezorgdheden, hun emoties en hun waardering voor de schoonheid van de natuur., Ze gaven elkaar tips om het milieu te sparen. Samen met de brieven stuurden ze elkaar gedichten, die voorzien werden van de nodige feedback. Zo ontdekten ze al vlug dat goede klimaat gedichten zich niet makkelijk laten schrijven. Dit alles finaliseren ze deze week in het Huis van de Dichter tot een samenhangend geheel dat dichters, maar ook taalliefhebbers en lezers die het klimaat een warm hart toedragen, kan boeien. Hiermee willen ze hun bezorgdheid voor het klimaat verder uitdragen”, aldus Peter.

“Voor Monique Bol is het zomerse Watou een onbeschreven blad, voor Daniel Billiet is een jaarlijks bezoek er vaste prik. Hij leidde in Watou een aantal jaren de Poetry Summer Academy (PSA) van Creatief Schrijven. PSA is een vijfdaagse poëziecursus voor dichters, waarbij hij de gedichten en de plastische werken als uitgangspunt nam voor schrijfopdrachten.”