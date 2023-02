Diane naait 43 flowerpowerkleedjes voor carnaval

Ter voorbereiding van het carnaval in Zwevezele naaide de Lichterveldse Diane Vergote en haar vriendinnen 43 kleedjes. Haar kleindochter Emma Vanzieleghem is leidster bij de Chiro in Zwevezele en flowerpower leek hen een leuk thema. Dus ging haar grootmoeder aan de slag.

De voorbereidingen alleen al namen voor Diane Vergote, Katrien Vanzieleghem en Annie Vanzieleghem een hele tijd in beslag. “Eerst zijn we gaan brainstormen wat we gingen doen, daarna gingen we op zoek naar stof en patronen. We hebben lang nagedacht over hoe we het zouden aanpakken. Dan kwamen er plots nog een hoop kleertjes bij, waar we niet op waren voorzien. Ik ben naaister van opleiding en had veel patronen liggen, maar deze heb ik kortgeleden allemaal weggedaan”, zucht Diane. “Het verliep dus niet allemaal van een leien dakje.”

Maand werk

“Van het maken van de patronen, de verschillende maten opmeten tot de stof knippen, alles bij elkaar zijn we ongeveer een maand bezig geweest. “Op een bepaald moment hadden we zelfs stof tekort”, vertelt ze. Het gaat ook allemaal wat trager, ik ben intussen 86 jaar en het was een tijd geleden dat ik kleren heb genaaid”, klinkt het.

“Eens alles op punt stond, kon het echte werk beginnen”, zegt Diane. “De één knipte de stof, de ander naaide de zijnaden en ik deed de mouwen. We zijn een goed team. Mijn buurvrouw, Wivine Ramboer heeft geholpen om de halzen van de kleedjes af te werken. Een klein maar heel nuttig werk. Wivine is iemand met een goed hart. En ze is heel handig met de naaimachine. ” Het resultaat is 43 kleedjes in een bloemige stof, met lange mouwen die openvallen. “De mouwen insteken is niet zo simpel. Boven de kleedjes komt nog een mantel zonder mouwen in een andere stof.” De flowerpowerkleedjes zijn te bewonderen tijdens de carnavalstoet. (Jenka Watteny)