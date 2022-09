Diana en Roger uit Maldegem klinken op briljanten huwelijksgeluk

Diana Cochuyt (87) en Roger De Decker (88) hebben samen met hun familie hun briljanten huwelijksjubileum gevierd. Naar aanleiding daarvan werden ze op het gemeentehuis uitgebreid in de bloemetjes gezet.

Diana werd geboren op 4 juni 1935 in de Lievebarm. Ze was de oudste van twee kinderen. Ze groeide op in Strobrugge, waar ze tot haar zeventiende naar school ging. Daarna ging ze aan de slag bij De Coninck-Dervaes. In november 1933 werd, eveneens in de Lievebarm, Roger geboren. Hij was de middelste van drie kinderen. Na school gelopen te hebben in Strobrugge, trok hij naar de Broederschool.

Diana en Roger woonden in dezelfde straat, maar het was pas op een Vlaamse kermis bij Verstrynge in Strobrugge dat de vonk oversloeg. Daarna volgden er tal van afspraakjes in cinema De Schouwburg, Sint-Cecilia of Rio. Na zes jaar verkering traden ze op 29 augustus 1957 in het huwelijksbootje. Twee dagen later werd het kerkelijk huwelijk voltrokken. Het was een mooie dag, waarop er gefeest werd in ‘t Groene Woud. Meetje Lisa zorgde voor een lekker feestmaal met konijn en kip. Om de sfeer erin te brengen was ook accordeonist Henri Claeys van de partij.

Na hun huwelijk woonden Diana en Roger twee jaar in bij de ouders van Roger. Daarna vestigden ze zich in de Aardenburgkalseide 312, waar ze een huis hadden gebouwd. Hun liefde werd bekroond met vier zonen. Nu zijn er ook zes kleindochters en een kleinzoon.

Een eigen zaak

Na dertien jaar bij De Coninck-Dervaes gewerkt te hebben, bleef Diana thuis om voor de kinderen te zorgen. In het begin van zijn carrière werkte Roger in de vleesfabriek van De Laere en was hij enkele jaren actief als beroepsmilitair. Daarna schoolde hij zich om en ging hij bij Camiel Bollé aan de slag als loodgieter. Korte tijd later werd hij zelfstandig. In 1986 openden Roger en Diana in de Krielstraat een winkel gespecialiseerd in sanitaire artikelen. Voor hobby’s was er niet veel tijd. Af en toe werd en een reisje meegepikt met de firma’s en zo zagen ze toch een mooi stukje van de wereld. In 1999 lieten ze de zaak over aan hun zonen Pascal en Gunther.

Vandaag genieten Roger en Diana van hun oude dag: dagelijks wordt de krant gelezen, Roger kijkt graag naar de koers, Diana zorgt voor het huishouden en op dinsdag wordt er gekaart met vrienden.