Diamanten kroon voor Willy Seys en Anita Vanzieleghem

Op 27 juli 1962 beloofden Willy Seys en Anita Vanzieleghem elkaar eeuwige trouw op het stadhuis. Nu zestig jaar later werden ze daar zaterdag opnieuw plechtig ontvangen naar aanleiding van hun diamanten jubileum.

Willy Seys (83) werd geboren op 17 december 1938 in Menen. Hij groeide op langs de Posthoorn in Wevelgem, maar verhuisde als 11-jarige met zijn ouders naar Menen. Hij werkte zes jaar als glasbewerker bij Mirover en nadien 38 jaar als kraanman bij de firma Galloo in Menen. In zijn jeugdjaren speelde hij voetbal bij SC Menen waar hij het doel verdedigde en hij was ook meerdere jaren doelman bij SV Anzegem. Verder houdt hij van hengelen, reizen en uit eten in Sluis.

Anita Vanzieleghem (81) werd geboren op 20 mei 1941 in Menen. Haar wiegje stond langs de Stoelmakerstraat. Ze werkte 16 jaar in Frankrijk als bobijnster en daarna 5 jaar bij Oofhca in Moeskoen. Tenslotte werkte ze nog 12 jaar in de keuken en het onderhoud in O.L.Vrouw van Vrede. Haar hobby’s zijn haken, breien, zorgen voor de kleinkinderen en samen met haar man op reis trekken. Vroeger ging ze naar het voetbal kijken. Hoe ze elkaar leerden kennen? “In dancing het Zonneke in Geluwe”, weet Willy. “Ze liep me steeds achterna en uiteindelijk ben ik bezweken”, lacht Willy. “We hebben in die zestig jaar veel water bij onze wijn gedaan, maar zaten nooit verlegen om een grapje.”

Het diamanten koppel dat langs de Stoelmakerstraat woont, kreeg met Eddy één zoon en heeft met Thorsten en Mathis twee kleinkinderen. Thibeau en Lisa zijn hun plus-kleinkinderen en Cézanne hun achterkleinkind. (WO)