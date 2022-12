Diamanten jubileum voor Robert en Yvette

Ter gelegenheid van hun zestigste huwelijksverjaardag werden Robert Van Assche en Yvette Himpe door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Waregem op 29 november in 1962. Robert werd geboren in Waregem op 23 juni 1937. Hij werkte bij Gernay-Delbeke en Arlitex en ontving het ereteken van de arbeid. Hij houdt van tuinieren, gezelschapsspelen, klussen bij de kinderen en fietsen. Hij is een grote fan van Essevee. Yvette zag het levenslicht in Waregem op 18 maart 1939. Ze werkte bij Steverlynck, Maebe en Familiehulp. Ze houdt van naaien, lezen, shoppen, koken en de zorg voor de kleinkinderen.

Robert en Yvette zijn graag geziene gasten bij Okra en koesteren de vele reizen naar Luxemburg, Duitsland, Egypte, Portugal, Spanje, Tenerife, Kroatië, Italië, Montenegro Macedonië, Mallorca, Friesland en Normandië. Robert en Yvette hebben twee kinderen: Els en Inge en vier kleinkinderen: Jonas, Hanne, Emile en Florence. (PPW/foto MV)