Diamanten huwelijksliefde tussen Eric en Aline uit Assebroek

Eric Vandenberghe (geboren op 25 mei 1942 in Brugge) en Aline Van Praet (geboren op 6 september 1941 in Assebroek) uit de Aanborgerstraat in Assebroek vierden vorige week donderdag hun diamanten huwelijksjubileum in de Salons Lodewijk van Male.

Het koppel leerde elkaar kennen op de kermis in Sint-Andries. In 1963 traden ze in het huwelijk en kregen met Patrick één zoon. Hij zorgde voor drie kleinkinderen. Eric was 35 jaar lang actief als elektricien bij de marine, zij was naaister bij Textiel Destrooper. Eric was een fervent boogschutter en was voorzitter van de boogschuttersmaatschappij Katarina 1970, het jaar dat verwijst naar de oprichting van de club. (SR)