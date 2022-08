Diamanten huwelijksgeluk voor Mariette en André

In 1962 stapten Mariette Vermeersch en André Claeys uit de Ieperstraat in het huwelijkbootje. Dit vierde het diamanten paar op passende wijze met kinderen en kleinkinderen.

Mariette werd geboren op 15 juni 1938. Ze groeide op in een landbouwersgezin met zeven kinderen in Meulebeke. Na haar schoolperiode hielp ze mee op de boerderij. Andre zag het levenslicht op 3 november 1935 en is afkomstig van Izegem. Ook hij groeide op in een landbouwersgezin met zeven kinderen. Na de plaatselijke lagere school ging het richting Roeselare naar de landbouwschool om de knepen van het vak te leren en daarna te helpen op de ouderlijke hoeve. Ze hadden al een oogje op elkaar na de toenmalige verplichte vespers en Cupido bleef verder zijn pijlen richten tijdens dansavonden en in het amateurtoneel waar beiden lid van waren. De eerste acht jaar woonden ze nog in Izegem om daarna hun definitieve stek te vinden in de Lotegatstraat in Zonnebeke. Daar runden ze een varkensbedrijf en André was ook handelaar voor de Boerenbond.

Het koppel kreeg drie zonen: Johan, Filip en Patrick. Die zorgden voor drie kleinkinderen: Lies, Jens en Lander. Op veel activiteiten tekenden ze present. Mariette is een uitstekende kokkin en is nu nog lid van Samana en was vroeger heel actief bij de KVLV. André had een grote interesse voor de paardensport. De Landelijke rijvereniging was zijn tweede thuis. Die interesse gaf hij ook door aan zijn zonen en kleinkinderen. Samen met Eli Delva stond hij aan de wieg van de Zonnedravers. Ook de liefde voor toneel was nooit ver weg, want vele jaren regisseerde hij het jaarlijks toneel van de KLJ. Zijn creatieve geest wendde hij ook aan bij de Sint-Elooisvieringen van de landelijke gilde. Nu genieten beiden van hun welverdiend pensioen in hun appartement in de Ieperstraat. (NVZ/foto ZB)