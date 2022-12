Diamanten huwelijksgeluk voor Annie en Marcel

Op 6 oktober waren Annie Cappelle (80) en Marcel Vandekerckhove (84) precies 60 jaar getrouwd. Samen met familie en vrienden vierden ze hun diamanten bruiloft in café Jerre.

De jubilarissen zijn de ouders van twee zonen: Danny, getrouwd met Maureen Vanhee, en Marnix, getrouwd met Rochelle Agoustin-Perez. Annie en Marcel zijn intussen de grootouders van negen kleinkinderen: Joeri, Davy, Kenny, Wesley, Sydney, Anthony, Jary, Maty en Samantha. En met Mauro, Emiel, Amber, Hailey en Mila mochten ze al vijf achterkleinkinderen verwelkomen in de familie. Beroepshalve heeft Marcel er een indrukwekkende carrière als beroepsmilitair bij de luchtmacht opzitten.

“Ik heb zowat de hele wereld gezien. Op 17-jarige leeftijd ging ik bij het leger en ik ben sinds 1989 met pensioen. Na mijn opleiding in Sint-Niklaas kwam ik op de basis van Koksijde terecht. Ik volgde veel extra opleidingen zoals op de Safraanberg en in Amerika. Zo werd ik, mede door mijn schoolopleiding als elektricien, boordinstrumentmeester. Daarvoor moest ik destijds dikwijls naar Congo als er een vliegtuig met pech aan de grond stond. Samen met mijn echtgenote en kinderen was ik ook enkele jaren in Duitsland gelegerd, waar Annie ook bij het leger werkte.”

Marcel eindigde zijn rijke loopbaan bij de generale staf van de luchtmacht. Toen het gezin zich weer in België kwam vestigen, werkte Annie nog vele jaren in de poetsploeg van het H. Hartziekenhuis, later in het AZ Damiaan. “We hebben ook veel gereisd. Door corona staat dit nu op een laag pitje”, besluit de jubilaris.