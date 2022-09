Diamanten huwelijk voor Mark Scheldeman (87) en Hilde Ockier (81)

Mark Scheldeman (87) en Hilde Ockier (81) uit Poperinge waren onlangs zestig jaar getrouwd. De oud-kolonialist was stichter van de schaakclub en de judoclub en ook medestichter van de Poperingse tennisclub. Hilde gaf zowat haar hele leven tennislessen. Het koppel heeft vier kinderen en acht kleinkinderen.

Mark werd geboren in Ledegem op 23 mei 1935. “Ik volgde het lager in Ledegem, en daarna trok ik naar de Roeselaarse vrije middelbare school, waar ik in de wetenschappelijke A zat. Aan het Antwerpse Instituut voor de Overzeese Gebieden behaalde ik het diploma van licentiaat ‘Koloniale en Administratieve Wetenschappen’. Na mijn legerdienst van 18 maanden als reserveofficier in Brasschaat en Aken trok ik als vrijgezel naar Belgisch Congo. Ik was er anderhalf jaar hulpgewestbeheerder in Kibombo in de oostelijk gelegen Kivu-provincie. Het was een heel afgelegen streek, en van begin 1959 tot juli 1960 was ik er zowat de enige blanke”, vertelt Mark Scheldeman.

“Ik was er verantwoordelijk voor alle administratie in een gebied zowat twee keer zo groot als West-Vlaanderen. Mijn werk bestond uit juridische taken, het leiden van de openbare werken, rudimentaire burgerlijke stand, belastingen en politie. Ik had er een eigen peloton soldaten en politiemensen. Het was een erg boeiend leven, waarover ik in 2003 het boek ‘De laatste koloniaal’ schreef, met een heruitgave in 2020. Maar in 1960 kwam een abrupt einde aan mijn avonturen, door de plotse breuk tussen België en de kolonie. Er kwam een Congolese ambtenaar in mijn plaats. Ik noem mijzelf nog steeds in de eerste plaats ‘gewezen koloniaal’. Want ik ben trots op mijn verleden in Congo en op alles wat wij daar verwezenlijkt hebben. Ik maak deel uit van de redactieraad van ‘De Mohikanen’, een tijdschrift voor oud-kolonialen”, aldus nog Mark, die als een van de besten in ons land Swahili spreekt.

Na zijn terugkeer naar België trok Mark Scheldeman naar de Gentse universiteit, waar hij een licentie psychologie behaalde. Hij werd gedurende vier jaar psycholoog in het PMS in Veurne. Daarna leidde hij van 1966 tot 1995 het PMS in Poperinge, later omgevormd tot het CLB. Aan 60 jaar ging hij met pensioen. Mark speelt al meer dan vijftig jaar tennis. Ondertussen doorkruiste Marc 44 keer Oost-Afrika (Kenia, Congo, Rwanda, Uganda) en Senegal met groepen en trok hij op zijn eentje met de fiets door de brousse van Congo en Oeganda. De laatste keer in 2020 met een van de kleinkinderen.

Fietsreis

Hilde zag het levenslicht in Bissegem op 10 december 1940. Zij volgde technisch handel in OLV-van-Bijstand in Kortrijk, en kon daarna aan de slag als secretaresse bij het toenmalige Radio Kortrijk, nu Radio 2 West-Vlaanderen. Ze werkte er vijf en een half jaar bij de muziekdienst, en werd er later opgevolgd door haar dochter Mieke.

“Ik was dienster in een kasteel in Moorsele, waar regelmatig bals en feesten georganiseerd werden. En daar heb ik Mark ontmoet. We trouwden op 28 augustus 1962 in Moorsele. Eerst gingen we wonen in Koksijde, daarna in Veurne en in 1966 kwamen we ons vestigen langs de Provenseweg in Poperinge. Ik was onder meer verkoopster voor Decuyper Caravans. Daarna volgde ik een opleiding om tennislessen te geven. Iets wat ik vele jaren heb gedaan. Maar nu gaat het niet meer. Ik was ook actief in heel wat vrouwenverenigingen. Nu wandel ik veel en breng ik een bezoek aan heel oude mensen”, aldus Hilde.

Het echtpaar kreeg vier kinderen: Mieke (59), Jan (58), Veerle (57) en Frie (55). Er zijn acht kleinkinderen: Midas, Emma, Marthe, Viktor, Lieze, Belle, Gust en Daan. Ondertussen is er één achterkleinkind: Elias. “Naar aanleiding van onze zestigste huwelijksverjaardag maakten we een fietsreis naar Cap Blanc-Nez, en enkele jaren geleden beklommen we nog de Mont Ventoux met de fiets”, besluiten Mark en Hilde.