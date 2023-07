Diamanten geluk voor Annita en Joris

Op zaterdag 15 juli 2023 werden Annita Noele Derynck en Joris Wilfried Delie feestelijk ontvangen in het Stadhuis in Menen. De gelegenheid was de diamanten bruiloft van deze tortelduifjes uit Menen.

Joris werd geboren in Menen op 20 juli 1942 en Annita ook in Menen op 30 juli 1944. Beiden stapten in het huwelijksbootje in Menen op 12 juli 1963. Ze wonen sinds 1973 in de Sneeuwklokjesweg, voorheen in de Lageweg. Joris werkte 37 jaar als houtbewerker (stoelmaker) bij Depoortere Lageweg Menen en Annita was 22 jaar stikster van zitmeubelen bij Motte. Joris was vroeger actief lid bij hondenschool De Eendracht Menen en later genoot hij met vrienden op camping Mijn Plezier in Middelkerke. Annita baatte als hobby jarenlang de kantine van de hondenschool uit. Ze hebben één zoon, Luc, en twee kleinkinderen, Kenneth en Chesney. Ze prijzen zich ook gelukkig met twee achterkleinkinderen: Luca en Luic. Naast gejuich en applaus van de familie, kreeg het koppel ook als geschenk een diploma van de koning, bloemen, een aankoopbon en een gegraveerde vaas. (NVM/foto NVM)