Diamanten feest voor Andrea en Arthur

Het gemeentebestuur ging langs bij Andrea Vereecke (81) en Arthur Ver Eecke (83) om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijksjubileum. Het kranige paar woont al bijna even lang in de Noordabeelstraat.

Andrea en Arthur zagen elkaar regelmatig in de bakkerij van de ouders van Andrea, maar de vonk sloeg pas echt over tijdens het dansen in zaal Novo in Beveren. “Mijn ouders hadden een bakkerij in Sleihage en Arthur kwam er regelmatig met een vriend een pakje sigaretten halen. We leerden elkaar pas echt kennen in een dancing en daarna ging het snel.”

“Ik werkte in de bakkerij van mijn ouders tot we trouwden in september 1962 in Sleihage. Nu staat er een moderne kerk, maar toen moest die nog gebouwd worden. Velen stelden hun huwelijk uit tot die er stond maar wij niet. We trouwden in een bouwvallig kerkje in Sleihage en begonnen daarna met het bouwen van ons huis in Gits”, vertelt Andrea enthousiast.

Arthur is een geboren en getogen Gitsenaar en groeide op in de Hazelstraat. “Ik bouwde dit huis helemaal zelf want ik was schrijnwerker en meubelmaker. Bijna alles wat hier staat is eigen makelij, zelfs de veranda. Ik heb de stiel geleerd aan de grootvader van Donald Muylle van Keukens Dovy. Maurice was een stielman bij wie ik graag gewerkt heb. Daarna werkte ik nog bij Stroobandt en een schrijnwerkerij in Poelkapelle”, aldus Arthur.

Twee jaar na hun huwelijksdatum kregen Andrea en Arthur hun eerste zoon Rino Ver Eecke (58). “Hij woont samen met zijn vriendin Finn in Brussel en werkt er voor de VRT.”

Feest in dezelfde zaal

“Maar liefst veertien jaar later werd Marijn geboren. Ondertussen is hij getrouwd en kregen we twee kleinkinderen: Merel en Linde. We hebben het altijd erg leuk gevonden dat onze zonen zoveel verschillen in leeftijd. Ze hebben best veel aan elkaar ondanks het grote leeftijdsverschil. We vieren met de zonen, partners en kleinkinderen feest in dezelfde zaal waar we 60 jaar geleden trouwden. Tien jaar geleden, toen we 50 jaar gehuwd waren, nodigden we al onze vrienden uit omdat we een kleine familie hebben. We waren toen met 75, maar dit jaar houden we het eerder bescheiden. We kijken uit naar het feestje met onze kinderen en kleinkinderen”, glundert het diamanten paar. (EVG)