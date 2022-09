Diamant voor Rosa en Wilfried

Wilfried Vancoillie en Rosa Dewulf hebben op zondag 28 augustus samen met hun familie en het college van burgemeester en schepenen hun diamanten huwelijksjubileum gevierd in wzc De Zonnewende te Meulebeke.

Wilfried zag op 17 december 1933 het levenslicht in Meulebeke. Vader Jozef runde een eigen schrijnwerkerij, na zijn lagere schooljaren volgde Wilfried een vakopleiding schrijnwerkerij in Brugge. Hij zou zich nadien vestigen in de Veldstraat, waar hij als aannemer van timmer- en schrijnwerk de kost verdiende. Het waren vooral keukens die in het atelier geproduceerd werden. Wilfried was ook enkele jaren politiek geëngageerd ten tijde van burgemeester Leo Abeele. In april 1983 werd hij schepen van Middenstand, Urbanisatie en Feestelijkheden. Hij volgde André Demey op, die om gezondheidsredenen de politiek vaarwel zegde.

Rosa Dewulf werd op 13 januari 1942 geboren in Meulebeke. Ze had een broer en twee zussen. Vader Jerome was schrijnwerker in de Marialoopsteenweg. Na haar lagere school in Meulebeke trok Rosa naar de Heilige Familie in Tielt, waar ze als kleuterleidster afstudeerde. Na een jaar vol interims kon ze in de kleuterschool van het Sint-Lutgardisinstituut aan de slag. Daar bleef ze 34 jaar lang. “Ik heb voor alle kleuterjaren gestaan. Het was een uitdagende job, die ik altijd heel liefdevol heb uitgevoerd. Ik was ook lid van het parochiaal team ten tijde van pastoor Claerhout en ik engageerde me als bestuurslid bij Markant.”

Wilfried en Rosa trouwden op 18 augustus 1962. Het echtpaar heeft drie kinderen: Christine (Rik Verhamme), Isabelle en Johan (Alexandra Vasile). Er zijn acht kleinkinderen – Lien, Dries, Daan, Wout, Toon, Stan, Maxime en Lana – en twee achterkleinkinderen: Loïc en Luca. (LB/foto Luc)