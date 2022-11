Diamant voor Robert Delanoeye en Esther Desmedt

Robert Delanoeye en Esther Desmedt uit de Weegschede zijn 60 jaar getrouwd. Ze verkochten vele jaren zelfgekweekte groenten en fruit in ’t Bloesemhof in de Bellestraat, een zaak die verdergezet wordt door hun zoon en schoondochter.

Robert (87) is van Gijverinkhove afkomstig, Esther (84) van Pollinkhove. Ze leerden elkaar kennen op een kermisbal in zaal Moderna in Lo en trouwden op 29 september 1962. Ze trokken in op de ouderlijke hoeve van Robert in de Bellestraat, waarna Robert er een fruitkwekerij uit de grond stampte.

Fruitteelt

“Ik wist al van in de landbouwschool dat mijn interesse niet bij het vee lag, maar bij fruitbomen”, vertelt Robert. “En zo hebben wij in het najaar van 1962 de eerste fruitbomen aangeplant. In 1970 werden de laatste koeien verkocht, in 1972 gingen de laatste varkens weg en van dan af aan legden wij ons helemaal toe op groenten en fruit. We kweekten aardappelen en prei, maar onze hoofdteelt was bloemkool, appels en peren. Niet veel later zijn daar ook aardbeien bij gekomen. In de beginjaren verkochten we al onze producten op de veiling. Tot er door de opkomst van de euromarkt plots een overaanbod was en we onze koopwaar niet meer kwijt geraakten. We zijn met thuisverkoop begonnen en dat werkte goed.”

Helpende handen

“Ik heb de pluk altijd graag gedaan”, komt Esther tussen. “Mei en juni was het seizoen van de aardbeien, van half augustus tot half oktober waren de appelen aan de beurt en de dinsdag na Gijverinkhove kermis begonnen we aan de peren. We deden een oproep naar medewerkers en hadden altijd voldoende helpende handen: van studenten uit de hele provincie tot gepensioneerden uit de buurt. In 1990 namen onze zoon Geert en zijn vrouw Ingrid de fruitkwekerij over.”

“Ze verbouwden en moderniseerden alles met als grote troef de winkel waar een uitgebreid gamma aan voedingswaren wordt verkocht. Robert was toen 53, ikzelf 50. Dat was natuurlijk veel te jong om met pensioen te gaan. We hielpen verder volop mee met Geert en Ingrid, maar Robert startte ook een eigen ronde aan huis op van fruit en groenten. Op zijn 61ste is hij echt met pensioen gegaan.”

(Klein)kinderen en vrije tijd

Robert en Esther hebben drie zonen: Patrick die met echtgenote Hilde Seys in Brugge woont, Geert uit Gijverinkhove die getrouwd is met Ingrid Pillaert en Philip die samen met Katrien Havegheer in Geluwe woont. De familie breidde uit met negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Het paar zette zich vele jaren in voor hun buurt: ze waren allebei vrijwilliger in Clep en ’t Hoge, Robert stelde zich 58 jaar ten dienste van Ziekenzorg en hij was ook bijna 20 jaar secretaris van de plaatselijke kaartersclub. Robert is nog maar enkele jaren bestuurslid af. Ze genieten nu van hun (klein)kinderen, kaarten bij Okra Gijverinkhove-Hoogstade en spelen petanque en rummikub bij Okra Leisele. (Anne Bovyn)