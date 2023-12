Diamant voor Odiel en Anna

Tijdens een gezellige familie- en vriendenbijeenkomst in ‘Maison Maurice’ werd het diamanten echtpaar Odiel Tanghe(86)-Anna Goemaere (85) gehuldigd. Burgemeester en schepenen brachten tijdens de receptie een bezoek. Zij hadden een geschenk en het guldenboek mee.

Odiel en Anna wonen sinds enkele jaren in de serviceflats van het woon-zorgcentrum ‘De ‘Gavermeersen’ van hun Deerlijk. Voordien woonden zij in de Klijtstraat, op het kruispunt met de Wafelstraat.

Anna en Odiel leerden elkaar kennen op de werkvloer bij de firma Victoor. Burgemeester Claude Croes vertelde: “Ik weet dat de jubilarissen respectievelijk afkomstig zijn van Sint-Lodewijk en de Belgiek. Zij hebben één zoon en één kleindochter. Zij bleven niet van tegenslagen gespaard.”

In de gemeente zijn Anna en Odiel gekend door Tuinhier. Odiel was de man van de lochting en droeg zijn hele leven zorg voor zijn verzameling vogels. Hij was vele jaren in het bestuur van de bedevaart naar Bottelare. Anna is lid van Samana en NEOS.

Croes: “Het zijn zeer gelovige mensen. Bedevaartsplaatsen en de gebedsgroep zijn Anna niet vreemd. Zij bracht mensen samen om te bidden voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij.” Anna verzamelde in haar woning veel beeldjes van de heilige Maria en was aanwezig toen er in de buurt tijdens de meimaand gebeden werd. Een burgemeesterswens voor de toekomst? “Jubileren is terugblikken naar vroeger en denken aan mooie anekdotes. Is genieten van deze feestelijke dag. Is vooruitkijken en ik hoop dat jullie nog lang mogen genieten van jullie knusse woonplaats in de serviceflatjes. Genieten ook van jullie engagement in het verenigingsleven en de mooie vriendenkring.”

Het diamanten feest werd in het guldenboek genoteerd en ondertekend door familie en vrienden. Het gelukwensentelegram van het koningshuis werd voorgelezen. Daarna was het moment aangebroken om te klinken op Odiel en Anna en voor de jubileumfoto’s. (MVD)