Diamant voor Marcel en Rita

Op zondag 5 maart vierden Marcel Brunoy en Rita De Langhe uit Knokke-Heist hun diamanten huwelijksjubileum.

Schepenen Kris Demeyere en Nick Wenmaekers feliciteerden het echtpaar bij hen thuis in de Ieperstraat. Ze werden er letterlijk in de bloemetjes gezet met een orchidee van het gemeentebestuur. Het koppel heeft een dochter Sabine, een kleindochter Delphine en een achterkleinkind Juliette. Het paar leerde elkaar op 15-jarige leeftijd kennen in Knokke-Heist door gemeenschappelijke vrienden. Marcel en Rita waren professioneel allebei kappers in hun eigen zaak. Toen Rita problemen kreeg met haar schouder moesten ze noodgedwongen stoppen met hun dameskapsalon. Daarna runden ze een kledingboetiek voor heren in de Kustlaan. Het koppel houdt van wandelen en gaat graag op reis in Europa. (DM)