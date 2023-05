Diamant voor Lutgard en Etienne

Etienne De Witte werd geboren in Doomkerke op 6 september 1937. Hij was de zoon van René De Witte en Suzanne Vandevoorde en was de tweede in een rij van zeven kinderen.

Lutgard ’t Kint werd geboren in Brugge op 16 januari 1942. Ze was de derde van vier kinderen in het gezin van Firmin ’t Kint en Marcella Deblaere. Na schooltijd mochten de jongeren de ouderlijke woonst verlaten maar ze moesten altijd voor het donker terug thuis zijn. Etienne werd bevriend met de broer van Lutgard. Met zijn drietjes reden ze naar de Vlaamse kermis waar na enkele danspasjes de vlam tussen Etienne en Lutgard oversloeg.

Melkboer

Ze traden in het huwelijk op 18 april 1963. Het jonge koppel trok naar Oostende waar ze een winkel in zuivelproducten uitbaatten. Later kwamen ze naar Ruiselede en vestigden ze zich in de zuivelwinkel op de markt. Lutgard was er winkelierster en Etienne melkboer. Iedereen kende hem door zijn dagelijkse ronde. Het gezin breidde uit met vier kinderen: An gehuwd met Patrick Zutterman, Bart gehuwd met Mireille Depraetere, Kris en Tom gehuwd met Vicky Begia. De jubilarissen zijn oma en opa van acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

naar de kust

Tijdens hun actieve loopbaan was niet alleen werken belangrijk. Regelmatig trokken Etienne en Lutgard naar de kust om te genieten van een terrasje. In Ruiselede was Lutgard was eveneens lid van De Pekladies, bestaande uit Carien, Moniek, Liliana, Bea, Christanne, en Henriette. Etienne was doelwachter bij minivoetbalploeg De Barcoboy. Na hun pensioen verhuisden Etienne en Lutgard naar de Oude Tieltstraat en daarna naar een appartement in de Tramweg nabij café Het Fonteintje Ze ontvangen er bezoek van de kinderen, kleinkinderen en vrienden. “Regelmatig doe ik boodschappen voor Bart die ook een zuivelhandel heeft. ’s Middags doe ik de afwas, mijn vrouwtje droogt de vaat af en zo blijft de liefde het langst duren”, aldus Etienne. Naar aanleiding van het diamanten huwelijksjubileum werden de jubilarissen en hun familie ontvangen op het gemeentehuis door het College van Burgemeester en Schepenen. (WV)