Diamant voor Liliana en Etienne

Op dinsdag 11 juli 2023 werden Etienne Gabriël Omer Cornelius Mulle en Liliana Germana Olivier feestelijk ontvangen in het Stadhuis in Menen. De gelegenheid was de diamanten bruiloft van deze tortelduifjes uit Menen.

Etienne zag het levenslicht in Vlamertinge op 11 mei 1937 en zijn vrouw in Roeselare op 22 mei 1938. Beiden stapten in het huwelijksbootje in Moorslede op 11 juli 1963. Ze wonen sinds 1967 op het Vander Merschplein, voorheen in de Bruggestraat en de Moeskroenstraat. Etienne was twee jaar onderwijzer in RLS Moorslede en 33 jaar onderwijzer in RBS Menen-Centrum. Lily was regentes Nederlands/geschiedenis, één jaar in RMMS Ieper, drie jaar in RMS Menen en 30 jaar in KA in Menen. Ze hebben twee kinderen: Greet en Bart, twee schoonkinderen: Emmanuel en An, en vier kleinkinderen: Emma, Anton, Lotte en Nel. Het koppel ontving ook uit handen van Eddy Lust als geschenk een diploma van de koning, bloemen, een aankoopbon en een gegraveerde vaas. (NVM/foto NVM)