Diamant voor Johnny Carton en Monique Holvoet uit Poperinge: “Als zanger samengewerkt met Bobbejaan Schoepen”

Johnny Carton (83) en Monique Holvoet (82) uit De Lijster uit Poperinge zijn zestig jaar getrouwd. In zijn jonge jaren was Johnny vooral bekend als charmezanger. In onze regio was hij een van de eerste vertolkers van de toen nieuwe rock ’n roll.

Johnny werd geboren in Oostende op 22 maart 1940. “Maar vanaf de leeftijd van twee maanden groeide ik op bij mijn grootouders in de Krombekestraat in Poperinge. Na mijn collegetijd in Poperinge werd ik in 1957 als beroepsmilitair gekazerneerd in Sint.-Denijs-Westrem. In het Gentse waren er toen erg veel café-chantants. Ik ging er vaak zingen, en was in die tijd vooral bekend als rock ’n rollzanger en Elvis-imitator. Achteraf was ik nog gekazerneerd in Aarlen en Lombardsijde, en daar leerde ik heel wat muzikanten kennen. Ondertussen kreeg ik gedurende drie jaar lessen notenleer en zang van Poperingenaar Roger Orroi”, aldus Johnny Carton.

Eigen plaat

Toen Bobbejaan Schoepen in augustus 1960 met zijn showcircus Tondeur in Poperinge kwam optreden, vroeg hij Johnny als voorprogramma. Ze dweilden samen Vlaanderen af, en Bobbejaan stelde Johnny voor een eigen plaatje te maken. In 1961 werd de single Bel Ami/Mona, twee rock ’n rollsongs in het Duits, voorgesteld in Poperinge.

“Duits was toen dé taal in de populaire muziek. En bovendien mikte Bobbejaan, als mijn muzikale peter, ook op Duitsland en Nederland, waar het plaatje ook werd uitgebracht. Er werden meteen 5.000 exemplaren van verkocht. Ondertussen was ik beroepszanger, en ik moest mij uitgeven als Duitser, omdat de platenfirma van Johan Stolz en mijn managers dan zware verplaatsingskosten konden aanrekenen”, lacht Johnny.

Drie maanden later werd al een tweede single gelanceerd: Whisky und Tango/Liebling. “Officieel werden er in verschillende landen 17.000 exemplaren van verkocht, maar in werkelijkheid waren het er veel meer. De echte cijfers werden voor mij verzwegen, want ik had recht op 5 frank per plaatje. Ik trok mij weinig aan van geld, ik was al blij dat ik mocht zingen.”

“In die tijd kreeg ik het liedje ‘Sans toi Mammie’ aangeboden, maar het moest in het Frans gezongen worden. Ik wist toen als ‘Duitser’ al niet waar eerst gesprongen, en weigerde. Adamo maakte er een wereldhit van”, mijmert Johnny, die in 1962 nog enkele Duitstalige singles maakte.

Kei van een stad

Johnny werd zanger in bijberoep, en bouwde een loopbaan uit als bediende bij ADMB, waar hij 33 jaar werkte. In 1967 bracht hij nog de Nederlandstalige single ‘Mia Bella’ uit. Voor Radio Hoppebel zong Johnny in 1983 het lijflied met op de B-kant ‘In de Hommelpluk’ in, samen met Moeder Bladluis. In 2011 dook Johnny nog voor één keer de studio in, voor de verzamel-cd ‘Poperinge, Kei van een stad’. Tijdens de voorstelling ervan bij de heropening van de Markt was Johnny weer de revelatie.

Monique Holvoet werd geboren in Elverdinge op 23 juni 1941. Als dochter van de lokale schaapherder groeide ze daar op in de Elzendammestraat. Zij trouwde met Johnny in Elverdinge op 11 juni 1963.

Het echtpaar heeft een dochter Christa, die getrouwd is met Henk Van Isacker. Zij wonen in Dikkebus en hebben een zoon, Jeroen, die nu in Zele woont. Johnny en Monique wonen sinds 50 jaar op de wijk De Lijster.