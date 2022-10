Diamant voor Jan en Francine uit Ardooie

Francine Deman en Jan David gaven elkaar 60 jaar geleden hun jawoord. Francine is een rasechte Ardooise en Jan kent als geen ander Koolskamp. Was hun huwelijk op 25 september 1962 dan de voorbode van de latere fusie tussen de twee gemeenten?

Op 4 februari 1938 werd Jan in Koolskamp geboren. Op 14 februari 1942 kwam Francine ter wereld in Ardooie. Ze huwden op het gemeentehuis van Ardooie, maar Koolskamp is al die jaren hun favoriete dorp geweest. In de Zwevezeelsestraat rinkelde de deurbel bijzonder vaak. Beiden verblijven nu in een serviceflat van het woonzorgcentrum Hardoy, waar ze naar eigen zeggen de beste zorgen genieten. Jan en Francine hebben één dochter, Eva. Jan begon zijn beroepsloopbaan in Oostende bij het Ministerie van Landsverdediging. Vervolgens pendelde hij dagelijks naar het Ministerie van Onderwijs in Brussel. Hij deed dit gedurende 33 jaar tot hij op 60-jarige leeftijd met pensioen ging. “De trein nemen was voor mij geen probleem. De tijd werd nuttig besteed en ik hou aan ons trein-clubje nog enkele stevige vriendschappen over”, zeg Jan. Francine werkte twintig jaar lang in schoenenfabriek Debusschere in de Ardooise Stationsstraat en vervolgens in de Oude Lichterveldsestraat. Het faillissement maakte een einde aan de beroepsloopbaan. Maar huishoudster zijn, vooral met een bezige man als Jan, was ook al een voltijdse baan.

Een neus voor nieuws

Met Jan David had Koolskamp iemand in huis die een neus had voor het nieuws. Hij was dan ook jarenlang dé man van de Weekbode en van diverse dagbladen. En nog steeds kan hij het schrijven niet laten. Hij levert maandelijks een bijdrage voor het Ardoske, het rusthuisblad. En omdat er ook een beetje historicus in Jan zit, schrijft hij jaarlijks een bijdrage voor het jaarboek van de Heemkundige kring. In de ene hand hield Jan de pen vast en in de andere hand de micro, want hij was een veelgevraagd speaker op (wieler)evenementen. En dat wielrennen is een ander verhaal in zijn leven. Met het sportcomité van de Zwevezeelsestraat bezorgde hij Koolskamp mooie koersdagen. Het Feest- en Sportcomité van Koolskamp Koers had met hem een ondervoorzitter én koersdirecteur. “Met mooie herinneren aan huisvriend Eddy Merckx.” Jan lag ten slotte mee aan de basis van Cajada, de sportraad en de Ardooise perskring. En de hobby’s van Francine? Met een bezige bij als Jan in (en vaak uit) huis, was Francine boodschapper van dienst. Maar die dienstbaarheid was er ook voor haar ouders en schoonouders.

Rome

Was het begin van hun romance een internationaal gebeuren? Weinigen kunnen zeggen dat ze elkaar leerden kennen in Rome. Als Jan en Francine dit zeggen, liegen ze zeker niet. De paus was er geen getuige van. De bazin van Café Rome in de Lichtervelsestraat wel. Daar hebben ze elkaar leren kennen. Het begin van een mooi verhaal met 60 kaarsjes op de huwelijkstaart. Ze bouwden een feestje in Residentie Hardoy om dit mooie gebeuren te vieren.