Gilbert D’helft (85) en Hilda Demets (82) uit de Andrieslaan in Sint-Lodewijk hebben de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd.

In de feestzaal kregen zij het bezoek van burgemeester en schepenen. De jubilarissen zijn goed gekend in de wijk en de verenigingen. Er was een geschenk van de gemeente en de ondertekening van het guldenboek. Daarna werd geklonken op diamanten Gilbert en Hilda. (MVD/foto MVD)