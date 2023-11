Diamant voor Christine en Gerard

Al zestig jaar lang delen Christine Staelens (79) en Gerard Vervaeck (83) lief en leed. Naar aanleiding van deze heuglijke gebeurtenis zijn ze in het gemeentehuis in de bloemetjes gezet en werd er teruggeblikt op de vele mooie momenten die het koppel beleefde.

Het liefdesverhaal van Christine en Gerard begon in de winter van 1962. Toen sloeg de vonk over op de kermis in Kruiskerke. Op 10 oktober 1963 stapten ze in het huwelijksbootje. Na hun huwelijk woonden ze even in Ruiselede en na een paar maanden keerden ze terug naar Kleit, waar ze zich in de Thijskensstraat vestigden. Hun liefde werd bekroond met drie kinderen, drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Gerard was in Brussel aan de slag als metaalarbeider en werkte daarna bij Bekaert in Aalter. Christine werkte dan weer in een spinnerij in Gent, bij Van Collem en bij VL-matrassen. (MIWI/foto MIWI)