Diamant voor Cecile en René

Met twee jaar vertraging omwille van corona konden Cecile Ryon en René Boone van café Saint-Joseph in Haringe hun diamanten huwelijksjubileum vieren. Cecile heeft altijd in het café gewoond en wil café Saint-Joseph openhouden zolang ze het nog fysiek aankunnen.

Twee jaar geleden keken ze er al naar uit toen ze eigenlijk op 26 juli 2020 hun zestig jaar huwelijk zouden vieren met familie en vrienden. Maar corona besliste er anders over. Sinds enkele maanden is het weer mogelijk om feest te vieren, en zo kon de familie van Cecile Ryon en René Boone na twee jaar dan toch eindelijk een feestje organiseren. Schepen Loes Vandromme, die hen namens de stad Poperinge een bezoek bracht tijdens het feest, klonk alvast heel positief.

Beroepsmilitair

René Boone (87) zag op 6 oktober 1934 het levenslicht in Haringe. Natuurlijk kende hij Cecile Ryon van café Saint-Joseph altijd al vrij goed. Hij studeerde voor elektricien. Na een jaar werken, diende hij zijn militaire dienst uit te voeren. “Ik was gekazerneerd in Koksijde, en ben uiteindelijk beroepsmilitair geworden. Ik volgde een cursus om aan helikopters te mogen werken. Natuurlijk heb ik ook wel eens meegevlogen, maar zelf ben ik nooit piloot geweest. Eigenlijk ben ik maar één jaar buiten Koksijde geweest, toen ik een opleiding volgde in Goidsenhoven, dat bij Tienen behoort. Afgezien daarvan heb ik altijd in Koksijde gewerkt. Aan helikopters sleutelen, was mijn passie, maar toen ik na 30 jaar dienst met pensioen kon gaan, heb ik het toch niet gelaten. Ik kon toen immers vaker meehelpen met vrouwlief Cecile in ons café Saint-Joseph in het centrum van Haringe. In ons café waren diverse verenigingen gevestigd. We hadden ook een feestzaaltje waar er maaltijden, feesten en bruiloften plaatsvonden. Het is ook altijd het clublokaal geweest voor de wielerclub Haringe Sportief, die elk jaar minstens twee wielerkoersen organiseert.

Toen ik met pensioen ging, kon ik vaker met Cecile meehelpen in het café

Geen opvolging

Cecile Ryon (82), die geboren werd in Poperinge op 23 november 1939, groeide op in café Saint-Joseph, dat sinds mensenheugenis café is. Er hangt een affiche uit 1882, toen haar grootvader Serafin Ryon een karabijnschieting organiseerde. Later namen haar vader Remi en moeder Martha de zaak over. “Ik ben opgegroeid in het café, en met de hulp van onze kinderen wil ik ermee doorgaan zolang het kan. Er zal toch wel geen opvolging zijn, zeker niet binnen de familie. Ik ben altijd graag onder de mensen geweest, daarom doe ik het nog steeds graag. Pas toen mama Martha ermee stopte, ben ik op mijn 40ste fulltime cafébazin geworden. Voordien ben ik altijd gaan werken, waaronder 10 jaar in wasserij ‘t Zwaantje in Beveren-IJzer. Toen er hier nog feesten en maaltijden waren, hadden we eerst een kokkin, maar later heb ik het zelf gedaan. Ik hoop er nog jaren mee door te kunnen gaan.” Het gezin kreeg drie dochters: Martine, Christine (+) en Carine, die gehuwd is met Hans Couttouw. De kleinkinderen zijn Sam, Lien, Tom, Arne en Delphine, Lore en Jonas en de achterkleinkinderen zijn Jean, Rozan, Dré en Fil. (PC)