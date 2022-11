Dialectwandeling brengt 400 euro op

Tijdens de leuke wandeling, die 75 deelnemers lokte, vertelden de gidsen in het Maldegems dialect over heiligen, kapelletjes, devotie en bijgeloof.

Goedsemoeds, een genootschap ter bevordering van de Maldegemse dialecten, organiseerde in samenwerking met Dino Lateste, Bea Van Deynse en Rob De Jaeger in het centrum van Maldegem de ‘Heilige Dialectwandeling’.

Tijdens de leuke wandeling, die 75 deelnemers lokte, vertelden de gidsen in het Maldegems dialect over heiligen, kapelletjes, devotie en bijgeloof. Op een gezellige bijeenkomst in l’Atelier au Jardin schonken de organisatoren van de wandeling de mooie opbrengst van 400 euro integraal aan Jeugdwerking voor Anderstaligen, een organisatie die anderstalige kinderen en jongeren uit Maldegem ondersteunt en begeleidt. (MIWI/foto MIWI)

Meer info op www.goedsemoeds.be