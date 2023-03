Diaken William gaat na 15 jaar op pensioen

Afgelopen weekend werd in de parochies Sint-Jan De Doper, Sint-Kristoffel, Sint-Jozef en Sint-Laurentius afscheid genomen van diaken William Van Damme. 15 jaar geleden, op 17 februari 2008, werd William van Damme (75) in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Houthulst tot diaken gewijd. Nu is hij door het bisdom officieel op pensioen gesteld.

William Van Damme is gehuwd met Georgette Sys en heeft twee kinderen. Van opleiding is hij mechanicus. Samen met zijn echtgenote volgde hij de diakenopleiding. “Er is dan wel een einde gekomen aan zijn officiële benoeming, maar William blijft zich inzetten als diaken. Zo blijft hij meehelpen met de diensten en hij zal het kosterschap van de kerk in Sint-Kristoffel op zich nemen”, duidt priester Dirk Durnez.

Roeping

William komt uit een christelijk gezin en werd misdienaar in Sint-Kristoffel. Het is daar dat hij de eucharistie steeds als intenser ervoer.

“Mijn roeping om diaken te worden heeft mij een lange tijd beziggehouden. Ik stond ermee op en ging ermee slapen, de gedachte liet me nooit los. De twijfels die door mijn hoofd spookten waren: Heer, ik kan dat niet, ik ben niet genoeg geleerd. Mijn leven is getekend door stilte, door eenvoud. Ik begon ervoor te bidden, omdat ik wilde weten of het echt een roeping was”, vertelt diaken William.

“Toen ik mij langs de weg moest parkeren om een defecte auto te herstellen, kwam de vreugdevolle gedachte: ga voor diaken. In het weekend dat volgde, na de avondmis in de kerk van Sint-Kristoffel, sprak ik priester Marc Vermout erover aan. Hij antwoordde dat hij niet verrast was. Samen met mijn echtgenote Georgette heb ik de opleiding tot diaken gevolgd die gegeven werd door EH Antoon Wullepit.”

“Wij waren met vier in opleiding: Dirk Deceuninck, Steven Knockaert, Harold Debusschere en ikzelf. In die tijd werd de opleiding om de twee weken beurtelings ten huize van de diakens in opleiding gegeven. Op 17 februari 2008 werd ik gewijd in de kerk van Sint-Jan de Doper in Houthulst.”

De gemeenschap

De taken van diaken William varieerden van dopen, huwelijken en de zieken bezoeken, tot rouwbezoeken en begrafenissen. Dit alles deed diaken William met hart en ziel. Ten dienste staan van de gemeenschap was en is iets dat hij hoog in het vaandel draagt.

“Het is mijn wens dat iedereen een diepe beleving van de eucharistie mag ervaren. Het evangelie voorlezen doet mij denken aan het heilig land Israël en aan de vele plaatsen waar Jezus een genezing gedaan heeft. Ik wil priester Dirk en u allen danken voor de momenten dat we samen waren”, besluit diaken William.

Als dank voor alles wat hij voor de kerk gedaan heeft, kreeg hij van de vier parochies een stola cadeau, elk in de kleuren van de kerk. Een afscheidsgeschenk dat toch de boodschap geeft dat hij nog altijd nodig is in de kerk.

(ACK)