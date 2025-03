Diaken Robert Lammertijn gevierd op de Ginste

Dat diaken Robert Lammertijn (69) een graag geziene figuur is op de Ginste was duidelijk op de viering voor zijn 25 jaar diakenschap. Robert is werkzaam in de pastorale eenheid Oostrozebeke/Ginste/Sint-Baafs-Vijve. Binnen de federatie is hij de man die alle kerkelijke diensten coördineert, instaat voor de vormsels en ook actief is in huis Tabor Tielt (crisisopvang).

Robert is meestal te vinden op de Ginste, waar hij de assistent is van pastoor Ivan Boone. Hij is ook actief bij KCV Vlaanderen en voor de meibedevaarten. Intussen is diaken Robert op de Ginste gestart met de werking Godly Play, waarbij kinderen op een speelse manier kennismaken met bijbelverhalen.

(CLY/foto CLY)