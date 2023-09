D’Hoekfeesten met rommelmarkt aan Ondank

Op zaterdag 9 september hebben D’Hoekfeesten plaats rond café Den Ondank in de Lendeleedsestraat. “Die dag organiseren we van 7 tot 17 uur een rommelmarkt en een optreden van zanger Kurt Loorenz”, zegt Henk Strosse.

“Volgend jaar willen we zelfs tweedaagse feesten organiseren. Vroeger was er hier een straatcomité in de Lendeleedsestraat, maar dat comité is gestopt. Met Jens Vanhove, Carine Lateur en nog enkele mensen opperden we het idee om D’Hoekfeesten voor de eerste keer te organiseren. Hoofddoel is nu de rommelmarkt waarvoor je nog kan inschrijven. Je betaalt 1 euro per strekkende meter en je moet minimum een stand van 5 meter hebben. Inschrijven kan op 0491 88 56 91 en lateurcarine@gmail.com.” Er zullen een foodtruck, ijskar en een snoepkraam aan het café staan. “En om 14 uur is er dan het optreden van Kurt Loorenz op het terras van Den Ondank. De opbrengst van de D’Hoekfeesten gaat naar een goed doel, namelijk MPI De Parel in Roeselare.” (IB/foto Frank)